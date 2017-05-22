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15:22 (мск), источник: Om1.ru

Шишов считает, что Юбилейный мост будет опасным и после реконструкции

Бизнесмен-мостостроитель подверг сомнению готовящуюся реконструкцию моста через реку Омь, отметив, что металл в несущих конструкциях может быть ржавым, и не всякая экспертиза это покажет.

Еще год назад бывший гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов опубликовал письмо, в котором заявил об опасности эксплуатации Юбилейного моста и необходимости его масштабной реконструкции. В настоящий момент мэрия Омска уже приняла решение о закрытие моста и начале реконструкции, однако Шишов опасается, что это может стать бесполезной тратой денег.

Напомним, что проект реконструкции обошелся в 4,4 млн рублей, именно столько власти потратили на проектно-сметную документацию, а сам ремонт моста будет стоить 338 млн рублей. Предполагается, что работы начнутся уже в этом сезоне. В 2017 году из регионального бюджета на реконструкцию моста выделили 100 млн рублей, в 2018 году еще 238 миллионов. Работы будут длиться почти два года — их планируется провести за 22 месяца.

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Однако сейчас, перед стартом ремонта, признанный специалист в мостостроении выразил свои сомнения по поводу предстоящего ремонта. В своем интервью сайту «Новый Омск», Шишов отметил, что мост, построенный в середине прошлого века, возводился по старым технологиям, не предусматривающим антикоррозийной защиты.

Олег Шишов, экс-гендиректор компании «Мостовик»:

— Проекта Юбилейного моста я не видел и не знаю, кто его разрабатывал. Но боюсь, что это сделали люди, ограниченные в принятии решений, которые неглубоко изучили все проблемы. Если они сделали его на основании своих заключений, то это может в итоге оказаться бесполезной тратой денег и даже привести к трагедии.

Шишов подверг критике качество экспертизы и отметил, что у него есть фотографии арматурных пучков, подобных тем, что применялись на Юбилейном мосту. И их целостность ультрадефектоскопия не выявляет. Они сделаны из железа, но за годы эксплуатации оно проржавело, так как в советское время, в 60-е годы, не предусматривалась антикоррозийная защита высокопрочных пучков.

Олег Шишов, экс-гендиректор компании «Мостовик»:

 — Я просто лично знаю этих сотрудников Главгосэкспертизы. Они не могут глубоко изучить состояние некоторых важнейших конструкций, в том числе Юбилейного моста. Они даже не будут делать этого. А потом, в случае чего, они в прокуратуре скажут, что у них этого не было в техническом задании. Кто за это понесет ответственность?

В качестве альтернативы Шишов предложил сделать другой, новый мост через реку Омь и перенести на него весь транспортный поток, чтобы получить возможность для масштабного ремонта несущих конструкций Юбилейного моста. Это вариант городу необходим, так как существует необходимость прокладки альтернативной магистрали для Красного Пути. И если этой проблемой не озаботиться сейчас, то через время Омск ждет транспортный коллапс.

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Шишов считает, что Юбилейный мост будет опасным и после реконструкции
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