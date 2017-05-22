Додон попросил Медведева ускорить амнистию по 27 статье

На полях саммита в Стамбуле Додон пообщался с Медведевым

Стороны обсудили вопросы экономического и социального характера, однако одной из ключевых тем беседы президента Молдовы и премьер-министра РФ в Стамбуле стала миграционная амнистия для молдавских граждан.

Сотни тысяч молдаван, которые попали под действие пунктов 4 и 8 статьи 26 Федерального закона РФ № 114, благодаря договоренностям президентов Молдовы и России, уже были амнистированы и смогли вернуться на работу в РФ. Однако для части наших граждан доступ на территорию России до сих пор запрещен.

«Выразил просьбу к руководству Российской Федерации ускорить амнистию для наших мигрантов, нарушения которых попадают под статью 27 закона 114», — подытожил Игорь Додон.