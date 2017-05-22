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16:39 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поручил к концу года существенно улучшить ситуацию в Оршанском районе

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до конца года существенно улучшить ситуацию в Оршанском районе. Такую задачу глава государства поставил сегодня во время встречи с управляющим делами Президента Виктором Шейманом и помощником Президента по общим вопросам Николаем Корбутом, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По словам Президента, Оршанскому району до сих пор уделялось недостаточное внимание, а проблемы есть и их необходимо решать. «Правительству поручено выяснить все нюансы и привести этот город в течение года-полутора в соответствие с нормальным функционированием», — сказал Александр Лукашенко.

Прежде всего, подчеркнул глава государства, необходимо сконцентрировать усилия на развитии городских предприятий, ведь Орша — мощный промышленный центр. «Они все должны быть восстановлены, и люди должны там работать. Они всем нам нужны, они все выпускают продукцию, которая нам нужна. Правительство должно принять решение и осуществить эти меры, в течение года (максимум полтора) их закончить. Но в этом году существенно улучшить ситуацию в Орше. Это приведет к решению трех основных социальных вопросов: занятости, заработной платы, еще отразится на ценообразовании», — отметил Президент.

В восстановлении нуждаются и другие населенные пункты района, в частности, Барань и Болбасово. Здесь также необходимо привести в порядок предприятия и дать людям возможность работать, обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства поручил Виктору Шейману взять эти вопросы на личный контроль. «Это не значит, что вы кого-то должны подменять — решать вопросы должно правительство. К концу год предприятия должны иметь человеческий вид, и люди должны приходить туда на работу с хорошим настроением. Уже не говорю о зарплате, занятости и так далее — вы это знаете. С вашей стороны должен быть жесткий, генеральский контроль. Не то, что мы пошумим, пошумим и все так и останется. Не останется. В конце года вы мне лично доложите по Орше там, на месте», — предупредил Президент.

На встрече были также обсуждены создание на базе Оршанского района сельскохозяйственного холдинга и модернизация в этой связи поселка Копысь. Эти вопросы будут зоной ответственности Николая Корбута. «Все должно быть там реализовано согласно замыслу. Копысь надо превратить в центр, где будет сосредоточена вся переработка сельскохозяйственной продукции, — сказал Александр Лукашенко. — Это будущее нашего села».

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