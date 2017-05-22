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15:51 (мск), источник: Югополис

Владимир Путин 23 мая приедет в Краснодар

В краевом центре под председательством президента пройдёт заседание совета по развитию физической культуры и спорта.

На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года. С основным докладом выступит министр спорта Павел Колобков.

Участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте. О том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почётный президент Олимпийского комитета России, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

В ходе рабочей поездки в Краснодарский край Президент посетит комплекс тренировочных залов «Чемпион», детско-юношескую Академию футбольного клуба «Краснодар», а также стадион кубанской команды, где встретится с активом ведущих волонтёрских объединений России.

Там же запланирована встреча главы государства с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.

Комментарии
1
Сергей Злой
Уважаемый Владимир Владимирович!
Не хвалите только наших градоначальников. Не надо.
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