Владимир Путин 23 мая приедет в Краснодар
В краевом центре под председательством президента пройдёт заседание совета по развитию физической культуры и спорта.
В краевом центре под председательством президента пройдёт заседание совета по развитию физической культуры и спорта.
На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года. С основным докладом выступит министр спорта Павел Колобков.
Участники встречи также обсудят Национальный план борьбы с допингом в российском спорте. О том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почётный президент Олимпийского комитета России, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.
В ходе рабочей поездки в Краснодарский край Президент посетит комплекс тренировочных залов «Чемпион»,
Там же запланирована встреча главы государства с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает
Не хвалите только наших градоначальников. Не надо.