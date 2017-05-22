Доходы Рамзана Кадырова в 2016 году выросли вдвое

Согласно декларации, которая опубликована на сайте администрации Чечни, Кадыров также владеет участком площадью 3668 квадратных метров и жилым домом площадью 2344 «квадрата». В совместном пользовании семьи главы республики находится жилой дом площадью 300 квадратных метров.

Доход супруги руководителя Чечни Медни Кадыровой составил 2,1 миллиона рублей. Кроме того, она владеет квартирой площадью 209,8 квадратных метра.

В декларации также указано, что двое детей Рамзана Кадырова в прошлом году заработали по 9,9 миллиона рублей.

В 2015 году глава Чечни заработал более пяти миллионов рублей.