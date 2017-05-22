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17:17 (мск), источник: РИА Новости

Доходы Рамзана Кадырова в 2016 году выросли вдвое

ГРОЗНЫЙ, 22 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2016 году заработал около 11,5 миллиона рублей, что в два раза больше, чем годом ранее.

Источник: РИА Новости

Согласно декларации, которая опубликована на сайте администрации Чечни, Кадыров также владеет участком площадью 3668 квадратных метров и жилым домом площадью 2344 «квадрата». В совместном пользовании семьи главы республики находится жилой дом площадью 300 квадратных метров.

Доход супруги руководителя Чечни Медни Кадыровой составил 2,1 миллиона рублей. Кроме того, она владеет квартирой площадью 209,8 квадратных метра.

В декларации также указано, что двое детей Рамзана Кадырова в прошлом году заработали по 9,9 миллиона рублей.

В 2015 году глава Чечни заработал более пяти миллионов рублей.

Комментарии
3
daf
все труды человека для рта его а душа его не насыщается ...Екклесиаст 6:7
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Ирина Л
платите налоги, господа и товарищи
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Сергей Саморуков
Волшебно . Кстати , у Кадырова 10 детей и уверен , что не от одной жены . А эти дети , заработавшие по 9.9 млн рублей , являются несовершеннолетними . Согласно информации из открытых источников, у Кадырова десять родных детей — шесть дочерей и четверо сыновей: 11-летний Ахмад, девятилетние Зелимхан (Эли) и Адам, а также родившийся в октябре этого года Абдуллах. В том же месяце сыновья главы республики оказалась в центре скандала из-за их участия в бойцовском турнире в Грозном.Kp.ru напоминает, что в прошлом году Адаму Кадырову на день рождения подарили Merсedes SLS AMG. Номера машины цвета хаки состоят из букв КАР (Кадыров Адам Рамзанович) и цифр 008 (в честь восьмилетия мальчика). Теперь всем понятно на что идут дотации из бюджета ???
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