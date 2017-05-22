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17:05 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем прокомментировали ситуацию с повышением цен на проезд

Директор департамента транспорта и связи Александр Голофастов рассказал о возможном изменении стоимости проезда в общественном транспорте.

Директор департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Александр Голофастов прокомментировал ситуацию с возможным изменением стоимости проезда в общественном транспорте.

По его словам, сейчас этот вопрос находится в стадии экспертного рассмотрения. Транспортные предприятия города работают в убыток, однако преждевременно говорить о конкретных ценах.

«Поскольку из регионального бюджета муниципальным транспортным предприятиям компенсируется часть выпадающих доходов за перевозку льготников, то любые решения об изменении тарифов будут приняты только после их утверждения в областном минтрансе», — сказал Александр Голофастов.

Перевозчики неоднократно обращались к властям с жалобами на то, что действующие тарифы не соответствуют реальной экономической ситуации. Стоимость проезда в автобусах в Нижнем Новгороде не изменялась с 2012 года, а на электротранспорте — с 2014 года. За пять лет цены на топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти и электроэнергию существенно выросли. Из-за чего назрела необходимость повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

На данный момент среднегодовая себестоимость одной поездки в автобусе составляет около 26 рублей, в трамвае/троллейбусе — 36 рублей, в метро — 29 рублей. О возможном изменении платы за проезд можно будет говорить только после обновления парка пассажирских предприятий и внедрения новой маршрутной сети.

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