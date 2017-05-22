Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман представила фильм со своим участием в Канне
Каков ваш шанс попасть в руки медицинских шарлатанов? Тест
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
Ирина Шейк с головой ушла в материнство
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
В Москве нашли 300 площадок под дома для жителе пятиэтажек
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
20Крепостные стены XXI века
12«Евровидение-2017»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
16:00 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ЕС официально подтвердил дату, когда безвиз заработает для Украины

Безвизовый режим для украинцев начнет работать от начала суток 11 июня.

Источник: Telegraf.com.ua

Представительство Европейского союза отмечает, что визовый режим для краткосрочных поездок граждан Украины будет отменен в полночь воскресенья, 11 июня. Об этом говорится в комментарии дипмиссии в ответ на запрос «Европейской правды».

Читайте также
Зарплаты бюджетников привязали к прожиточному минимуму

«По сообщению профильных служб ЕС, безвизовый режим начнет работать с начала суток 11 июня. Он будет действовать на всех границах Европейского союза — в том числе в аэропортах, на наземной границе», — заявил ЕП пресс-секретарь представительства Давид Стулик.

Комментируя информацию отдельных СМИ о том, что действие безвиза начнется лишь в понедельник, 12 июня, он отметил, что эти данные являются ошибочными — допуск граждан Украины без виз начнется уже 11 июня.

«С 00:01 в этот день, то есть в воскресенье 11 июня, граждане Украины с биометрическими паспортами получают право на безвизовое пребывание в ЕС продолжительностью не более 90 дней на 180 дней», — добавил Стулик.

Как известно, в понедельник Официальный журнал ЕС опубликовал решение об отмене виз для граждан Украины и тем самым определил дату начала безвизовых поездок. Порошенко объявил, когда заработает безвизовый режим с ЕС Для своевременной публикации данного решения ЕС даже пришлось нарушить собственные правила и процедуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
РФ и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
В ГД предложили увеличить штраф за нарушение тишины
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще летать в Америку
Эммануэль Макрон примет Владимира Путина в Версальском дворце
Саша Спилберг выступила в Госдуме
На авиадебошира впервые завели уголовное дело
Сочинец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
Спорт
Невеселая бронза России: итоги чемпионата мира по хоккею Сборная России, уступившая канадцам в полуфинале, заняла на турнире третье место, выиграв в "бронзовом" матче у Финляндии
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
В Петербурге изменят нормы потребления коммунальных услуг
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь