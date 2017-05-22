ЕС официально подтвердил дату, когда безвиз заработает для Украины

Представительство Европейского союза отмечает, что визовый режим для краткосрочных поездок граждан Украины будет отменен в полночь воскресенья, 11 июня. Об этом говорится в комментарии дипмиссии в ответ на запрос «Европейской правды».

«По сообщению профильных служб ЕС, безвизовый режим начнет работать с начала суток 11 июня. Он будет действовать на всех границах Европейского союза — в том числе в аэропортах, на наземной границе», — заявил ЕП пресс-секретарь представительства Давид Стулик.

Комментируя информацию отдельных СМИ о том, что действие безвиза начнется лишь в понедельник, 12 июня, он отметил, что эти данные являются ошибочными — допуск граждан Украины без виз начнется уже 11 июня.

«С 00:01 в этот день, то есть в воскресенье 11 июня, граждане Украины с биометрическими паспортами получают право на безвизовое пребывание в ЕС продолжительностью не более 90 дней на 180 дней», — добавил Стулик.

Как известно, в понедельник Официальный журнал ЕС опубликовал решение об отмене виз для граждан Украины и тем самым определил дату начала безвизовых поездок. Порошенко объявил, когда заработает безвизовый режим с ЕС Для своевременной публикации данного решения ЕС даже пришлось нарушить собственные правила и процедуры.