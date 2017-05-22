ЕС официально подтвердил дату, когда безвиз заработает для Украины
Безвизовый режим для украинцев начнет работать от начала суток 11 июня.
Безвизовый режим для украинцев начнет работать от начала суток 11 июня.
Представительство Европейского союза отмечает, что визовый режим для краткосрочных поездок граждан Украины будет отменен в полночь воскресенья, 11 июня. Об этом говорится в комментарии дипмиссии в ответ на запрос «Европейской правды».
«По сообщению профильных служб ЕС, безвизовый режим начнет работать с начала суток 11 июня. Он будет действовать на всех границах Европейского союза — в том числе в аэропортах, на наземной границе», — заявил ЕП
Комментируя информацию отдельных СМИ о том, что действие безвиза начнется лишь в понедельник, 12 июня, он отметил, что эти данные являются ошибочными — допуск граждан Украины без виз начнется уже 11 июня.
«С 00:01 в этот день, то есть в воскресенье 11 июня, граждане Украины с биометрическими паспортами получают право на безвизовое пребывание в ЕС продолжительностью не более 90 дней на 180 дней», — добавил Стулик.
Как известно, в понедельник Официальный журнал ЕС опубликовал решение об отмене виз для граждан Украины и тем самым определил дату начала безвизовых поездок. Порошенко объявил, когда заработает безвизовый режим с ЕС Для своевременной публикации данного решения ЕС даже пришлось нарушить собственные правила и процедуры.