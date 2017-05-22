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17:17 (мск), источник: Actualitati.md

Родители обратились к Фусу: Не экономьте на наших детях

На очередном протесте у министерства просвещения собрались несколько десятков родителей с выступлением против закрытия детсадов в летний период на 42 дня, который инициировало министерство просвещения.

Источник: Actualitati.md

Участники принесли с собой несколько копилок с деньгами как символ с призывом перестать экономить на детях.

«Мы не слышали не об одном государстве, где бы государственные учреждения закрывали двери перед будущим поколением, что пытается сделать министерство. Сэкономить на детях, возложить расходы на родителей, несмотря на то, что мы платим большие деньги в виде налогов. Если хотят сделать этот отпуск, тогда пусть подумают над тем, что можно предложить родителям с детьми, которые ходят в детсад, как предоставить этот отпуск в 42 дня», — сказала одна из протестовавших мам.

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