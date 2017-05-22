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16:09 (мск), источник: Интерфакс

Макрон 29 мая примет Путина в Париже

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU — Президент Франции Эммануэль Макрон в следующий понедельник, 29 мая, примет российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Источник: Reuters

Отмечается, что встреча запланирована в Версальском дворце.

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По данным французских СМИ, в Версале откроется выставка, которая будет посвящена истории визита Петра I во Францию в 1717 году. Эта выставка организована при сотрудничестве с петербургским Эрмитажем.

Ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники в Париже и Москве, что Владимир Путин 29 мая нанесет незапланированный визит во Францию, который позволит ему лично познакомиться с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Поводом для визита станет открытие в Версале выставки, посвященной Петру I, но, по данным источников издания, повестка визита этим не ограничится и «будет насыщенной».

Выставка в Версале приурочена к 300-летию визита во Францию российского царя и установления между двумя странами дипломатических отношений — она пройдет во дворце Большой Трианон и продлится до конца сентября.

Комментарии
5
Юрий Жданов
Хамло Вы батенька, общаться с Вами нет желания. Адью.
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Александр Романов
Путин надеется взять его "тепленьким")): Есть шанс найти т. соприкосновения с новым, еще не обремененным грузом взаимных упреков и обид политиком.
Будет "склонять" к содружеству))
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максим !!!
а ты это Россия что ли ? а так я скажу куда именно тебе надо - в КНДР! - там тебе и хозяин будет и миска баланды - еще может быть значок с ликами вождей выдадут ,но это уже как повезет
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