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16:24 (мск), источник: РИА Крым

Глава Госсовета Крыма: коррупция — это часть Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости (Крым). За три года в российском Крыму удалось хоть и не искоренить, но значительно снизить уровень коррупции, уверен спикер Госсовета РК, секретарь крымского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в украинскую бытность полуострова вся государственная система власти была буквально пронизана коррупцией.

«Коррупция уже стала частью страны Украина, это раковая опухоль. Это означает, что там все коррупционеры — кто-то дает, кто-то берет, и так постоянно. И если сравнить, каким был Крым в украинское время и сейчас, то это колоссальная разница, — отметил Константинов. — Мы сейчас понимаем, что хорошо и что плохо. Не могу сказать о масштабных успехах, но мы добились определенных результатов. Всем кандидатам мы сразу при собеседовании объясняем, что зарплата, о которой мы говорим, это все, что они получат, никаких сверхдоходов и так далее».

Однако даже при этих успехах говорить о победе над коррупцией рано, с сожалением отметил Константинов, поскольку до сих пор «антикоррупционные настроения не стали нашей ментальностью в обществе». По словам Константинова, если люди перестанут сами давать и брать взятки, а к взяточникам будут относиться с пренебрежением, то поменяется само общество и коррупцию удастся побороть.

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