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16:19 (мск), источник: 112.ua

«ВКонтакте» на 100% запретить нельзя, но для нас важно ограничить аудиторию, — Шимкив

В Администрации президента признали, что заблокировать российские соцсети на 100% невозможно, однако назвали достижением существенное ограничение аудитории, что уменьшит возможность сбора данных российскими спецслужбами.

Источник: Reuters

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив во время круглого стола в «Украинском институте будущего», передает корреспондент 112.ua.

«Действительно на все 100% запретить нельзя, и это факт. Системы блокирования существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns. Есть вопрос анализа трафика, это уже сложнее. Далее управление пакетами, когда начинается обсуждение о пакетном анализе, тут появляются все эти тезисы о миллионах и миллиардах. Можно отсечь аудиторию в “ВКонтакте” с помощью url, dns и управления трафиком», — заявил Шимкив.

По словам Шимкива, падение трафика среди украинской аудитории усложнит работу российским спецслужбам.

«В то же время, VPN и TOR убирают много ваших данных, в частности геолокацию. И факт, что это ограничивает возможность сбора данных российскими спецслужбами. Это вопрос ограничения аудитории в том числе. Уже сегодня “ВКонтакте” наблюдается отток пользователей. Для нас важно уменьшение объема аудитории, и для нас я считаю достижением уменьшение объема аудитории», — добавил Шимкив.

Напомним, 17 мая вступил в силу указ президента, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении экономических и других санкций. В новом санкционном списке оказались 1228 физических и 468 юридических лиц. В этом году Украина впервые ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Также под ограничительные меры попал ряд российских СМИ: медиахолдинг «РБК», «Звезда», «ТНТ», «Москва Медиа», «Россия сегодня» (РИА «Новости»), «Наше радио», «НТВ-Плюс», НТВ, «Первый канал», «Россия 24», «РТР-Планета», а также производители антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб» и поставщики популярных ERP-систем ООО «1С», ООО «Корпорация «Парус», ЗАО «Галактика Центр».

В МВД выразили надежду на то, что провайдеры добросовестно будут выполнять решение о блокировке российских сайтов.

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