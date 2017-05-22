Видео встречи Назарбаева с Трампом и Тиллерсоном опубликовала Акорда

На кадрах видно, как Назарбаев беседует с президентом США Дональдом Трампом, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и другими политиками.

По информации Акорды, в ходе встречи Назарбаев и Тиллерсон обсудили текущее состояние и перспективы развития отдельных аспектов двустороннего сотрудничества. Они также обменялись мнениями по наиболее актуальным международным вопросам.