Строительство в Воронеже берут под усиленный контроль

Специальная комиссия по соблюдению градостроительных норм и правил при предоставлении земельных участков для строительства будет создана при департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области. Соответствующее постановление правительства региона 22 мая опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Возглавит комиссию заместитель председателя правительства Воронежской области Максим Увайдов. В ее состав также войдут начальник отдела по оформлению прав на земельные участки юридическим лицам департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области Иван Куприн, заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов, глава Воронежа Александр Гусев, руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Марина Ракова, руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Николай Петрищев, исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора городского округа город Воронеж Светлана Огнева и другие.

В постановлении отмечается, что основной задачей комиссии станет «рассмотрение вопросов о возможности образования земельных участков, формирующих облик городского округа город Воронеж, для строительства в заявленных целях». Комиссия будет принимать решения о возможности изменения вида разрешенного использования земельных участков в рамках предоставления земельных участков. Впрочем, как оговаривается в тексте документа, решения комиссии будут носить лишь рекомендательный характер.

За последние месяцы в Воронеже произошел целый ряд крупных скандалов, связанных с незаконным строительством. Еще в январе воронежский губернатор Алексей Гордеев потребовал от главы Воронежа навести порядок в градостроительной сфере, обозначив происходящее в городе как «архитектурный бандитизм». После этого был задержан главный архитектор Воронежа (теперь уже бывший) Антон Шевелев, последовала целая серия отставок.

Последний крупный скандал — уголовное дело о хищении из муниципальной собственности недвижимости на 20 млн рублей. Речь идет о земельном участке рядом со школой № 19, на котором ранее планировалось строительство спортивной школы, проект даже был утвержден. Однако внезапно планы поменялись, на этом месте началось строительство многоэтажного жилого дома. Активно против выступили жители близлежащих домов. 11 апреля губернатор Алексей Гордеев потребовал приостановить строительство.

Впрочем, о нарушениях в градостроительной деятельности в Воронеже неоднократно заявлялось и раньше: нарушения находила прокуратура, следователи. Показательным является пример яблоневого сада на улице Ломоносова: участок федеральной земли, который находился в пользовании агроуниверситета, оказался в частной собственности. Крупная строительная компания уже согласовала проект застройки этой территории, постановление было размещено на сайте мэрии.

Против выступили воронежцы, а при проверке правоохранительные органы выяснили, что земля была выкуплена по поддельным документам. Сейчас прокуратура пытается через суд вернуть большой участок на стыке Центрального и Коминтерновского районов в собственность государства.