Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Каков ваш шанс попасть в руки медицинских шарлатанов? Тест
Прокуратура Кельна попросила помощи у России
Принц Джордж чуть не сорвал свадьбу Пиппы Миддлтон
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
20Крепостные стены XXI века
12«Евровидение-2017»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
16:47 (мск), источник: ИА REGNUM

Строительство в Воронеже берут под усиленный контроль

В правительстве региона создается специальная комиссия.

Специальная комиссия по соблюдению градостроительных норм и правил при предоставлении земельных участков для строительства будет создана при департаменте имущественных и земельных отношений Воронежской области. Соответствующее постановление правительства региона 22 мая опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Возглавит комиссию заместитель председателя правительства Воронежской области Максим Увайдов. В ее состав также войдут начальник отдела по оформлению прав на земельные участки юридическим лицам департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области Иван Куприн, заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов, глава Воронежа Александр Гусев, руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Марина Ракова, руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Николай Петрищев, исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора городского округа город Воронеж Светлана Огнева и другие.

В постановлении отмечается, что основной задачей комиссии станет «рассмотрение вопросов о возможности образования земельных участков, формирующих облик городского округа город Воронеж, для строительства в заявленных целях». Комиссия будет принимать решения о возможности изменения вида разрешенного использования земельных участков в рамках предоставления земельных участков. Впрочем, как оговаривается в тексте документа, решения комиссии будут носить лишь рекомендательный характер.

За последние месяцы в Воронеже произошел целый ряд крупных скандалов, связанных с незаконным строительством. Еще в январе воронежский губернатор Алексей Гордеев потребовал от главы Воронежа навести порядок в градостроительной сфере, обозначив происходящее в городе как «архитектурный бандитизм». После этого был задержан главный архитектор Воронежа (теперь уже бывший) Антон Шевелев, последовала целая серия отставок.

Последний крупный скандал — уголовное дело о хищении из муниципальной собственности недвижимости на 20 млн рублей. Речь идет о земельном участке рядом со школой № 19, на котором ранее планировалось строительство спортивной школы, проект даже был утвержден. Однако внезапно планы поменялись, на этом месте началось строительство многоэтажного жилого дома. Активно против выступили жители близлежащих домов. 11 апреля губернатор Алексей Гордеев потребовал приостановить строительство.

Впрочем, о нарушениях в градостроительной деятельности в Воронеже неоднократно заявлялось и раньше: нарушения находила прокуратура, следователи. Показательным является пример яблоневого сада на улице Ломоносова: участок федеральной земли, который находился в пользовании агроуниверситета, оказался в частной собственности. Крупная строительная компания уже согласовала проект застройки этой территории, постановление было размещено на сайте мэрии.

Против выступили воронежцы, а при проверке правоохранительные органы выяснили, что земля была выкуплена по поддельным документам. Сейчас прокуратура пытается через суд вернуть большой участок на стыке Центрального и Коминтерновского районов в собственность государства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
РФ и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
В ГД предложили увеличить штраф за нарушение тишины
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще летать в Америку
Эммануэль Макрон примет Владимира Путина в Версальском дворце
Саша Спилберг выступила в Госдуме
На авиадебошира впервые завели уголовное дело
Сочинец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
Спорт
Невеселая бронза России: итоги чемпионата мира по хоккею Сборная России, уступившая канадцам в полуфинале, заняла на турнире третье место, выиграв в "бронзовом" матче у Финляндии
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Эксперты рассказали, где дешевле всего снять жилье на лето
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Подписан закон о гарантиях владельцам квартир в хрущевках
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь