Аксенов намерен добиться отмены разрешений на частную застройку Воронцовского парка

«В Воронцовском парке сейчас зарегистрировано Росреестром нашим, уже российским законодательством, прямо в центре Воронцовского парка шесть участков под частные домовладения, выданные Алупкинским советом в 2003 и в 2007 году», — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, недопустимо разрешать на территории памятника ЮНЕСКО строить частные дома.

«Это категорически неправильно. Я буду добиваться однозначно принятия соответствующих нормативных актов. Меня на этом пути никто не остановит», — подчеркнул глава Республики.