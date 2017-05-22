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18:06 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов намерен добиться отмены разрешений на частную застройку Воронцовского парка

ЯЛТА, 22 мая — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимым разрешение на частное строительство в Воронцовском парке на южном берегу полуострова и намерен добиваться отмены такого решения.

Источник: РИА "Новости"

«В Воронцовском парке сейчас зарегистрировано Росреестром нашим, уже российским законодательством, прямо в центре Воронцовского парка шесть участков под частные домовладения, выданные Алупкинским советом в 2003 и в 2007 году», — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, недопустимо разрешать на территории памятника ЮНЕСКО строить частные дома.

«Это категорически неправильно. Я буду добиваться однозначно принятия соответствующих нормативных актов. Меня на этом пути никто не остановит», — подчеркнул глава Республики.

Алупкинский парк (также известен как Воронцовский парк) — парк на территории Алупки (Большая Ялта). Памятник садово-паркового искусства, основан в первой половине XIX века под руководством немецкого садовника Карла Кебаха. Составляет единый ансамбль с Воронцовским дворцом.

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