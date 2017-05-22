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17:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Председатель Нижегородского облсуда Анатолий Бондар рекомендован ВККС на второй срок полномочий

Анатолий Бондар в декабре 2016 года вошел в состав руководства Совета судей России.

Председатель Нижегородского облсуда Анатолий Бондар рекомендован Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) на второй срок полномочий.

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев, коллегией судей принято решение рекомендовать Анатолия Бондара на второй срок полномочий.

Ранее сообщалось, что в феврале коллегия судей открыла вакансию на должность председателя Нижегородского облсуда.

В настоящее время председателем Нижегородского облсуда является Анатолий Бондар. В декабре 2016 года он вошел в состав руководства Совета судей России.

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