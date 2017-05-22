Николай Меркушкин: «Парк дружбы народов» важен как символ единства"

Ростислав Хугаев рассказал главе региона о ходе строительства этнографического комплекса «Парк дружбы народов» в микрорайоне Волгарь. Новый комплекс позволит жителям и гостям города больше узнать о традициях, истории, культуре народов, проживающих на территории региона.

Председатель «Союз народов Самарской области» поблагодарил главу региона за поддержку проекта.

«Николай Иванович, огромное вам спасибо за внимание и понимание. “Парк дружбы народов”, в первую очередь, необходим для будущих поколений. Мы оставим им такое чудо, и они будут гордиться своими предками», — сказал Ростислав Хугаев.

Он добавил, что уже к концу года парк будет практически завершен. Это будет самый крупный в России комплекс этнографической направленности — в регионах, где подобные культурные центры действуют, насчитывается от 7 до 12 подворий.

В Самаре появится архитектурный ансамбль из 22 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих на самарской земле. Каждое подворье будет иметь одинаковые размеры: 5 соток земли. В домах подворий планируется организовать интерактивные этнографические комнаты, лингафонные кабинеты, национальные библиотеки, ремесленные мастерские, также в них будут представлены предметы быта и творчества, отражающие особенности той или иной культуры.

В «Парке дружбы народов» будут представлены как многочисленные, так и малочисленные народности. В частности, свое подворье будет у финно-угров, которых в области насчитывается несколько сотен человек. У них будет свое подворье, которое построят в дополнение к 22-м. «Мы построим для них дом. Так мы решили им помогать», — добавил Ростислав Хугаев.

Поскольку физически невозможно представить в парке все национальности, которые проживают в Самарской области, принято решение выпустить специальную книгу. В ней будет представлена каждая национальность: ее история и современность, традиции и быт, вклад в культурную жизнь региона.

«Это будет настольная книга для каждого», — заверил Ростислав Хугаев.

Напомним, в центре этнокультурного комплекса также предусмотрена площадь для проведения национальных праздников, в которых смогут участвовать до 15 тыс. человек. За основной территорией будет создан семейный парк с максимальным сохранением живописного естественного ландшафта.

В этнокультурном комплексе планируется проведение экскурсий, концертов, конференций, национальных свадеб. Центральным объектом комплекса станет Дом национальностей, включающий в себя концертный зал, конференц-зал, помещения для общественных молодежных организаций и гостиничные номера.

В «Парке дружбы народов» также будет построен Дворец бракосочетаний. Эти объекты, по словам Ростислава Хугаева, будут возведены в 2018 году.

Николай Меркушкин отметил, что данный проект важен для региона как символ единства и дружбы народов.