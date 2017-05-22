Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Власти объяснили, за что будут изымать единственное жилье
Ирина Шейк с головой ушла в материнство
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Николь Кидман представила фильм со своим участием в Канне
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Россия может построить военные заводы под боком у США – СМИ
Прилепин: трупы бойцов ВСУ увозят из ДНР составами
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
1080 лет парку Лос-Гласьярес
18:02 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Парк дружбы народов» важен как символ единства"

В понедельник, 22 мая, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с основателем ГК «Амонд», председателем региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростиславом Хугаевым.

Ростислав Хугаев рассказал главе региона о ходе строительства этнографического комплекса «Парк дружбы народов» в микрорайоне Волгарь. Новый комплекс позволит жителям и гостям города больше узнать о традициях, истории, культуре народов, проживающих на территории региона.

Председатель «Союз народов Самарской области» поблагодарил главу региона за поддержку проекта.

«Николай Иванович, огромное вам спасибо за внимание и понимание. “Парк дружбы народов”, в первую очередь, необходим для будущих поколений. Мы оставим им такое чудо, и они будут гордиться своими предками», — сказал Ростислав Хугаев.

Он добавил, что уже к концу года парк будет практически завершен. Это будет самый крупный в России комплекс этнографической направленности — в регионах, где подобные культурные центры действуют, насчитывается от 7 до 12 подворий.

В Самаре появится архитектурный ансамбль из 22 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих на самарской земле. Каждое подворье будет иметь одинаковые размеры: 5 соток земли. В домах подворий планируется организовать интерактивные этнографические комнаты, лингафонные кабинеты, национальные библиотеки, ремесленные мастерские, также в них будут представлены предметы быта и творчества, отражающие особенности той или иной культуры.

В «Парке дружбы народов» будут представлены как многочисленные, так и малочисленные народности. В частности, свое подворье будет у финно-угров, которых в области насчитывается несколько сотен человек. У них будет свое подворье, которое построят в дополнение к 22-м. «Мы построим для них дом. Так мы решили им помогать», — добавил Ростислав Хугаев.

Поскольку физически невозможно представить в парке все национальности, которые проживают в Самарской области, принято решение выпустить специальную книгу. В ней будет представлена каждая национальность: ее история и современность, традиции и быт, вклад в культурную жизнь региона.

«Это будет настольная книга для каждого», — заверил Ростислав Хугаев.

Напомним, в центре этнокультурного комплекса также предусмотрена площадь для проведения национальных праздников, в которых смогут участвовать до 15 тыс. человек. За основной территорией будет создан семейный парк с максимальным сохранением живописного естественного ландшафта.

В этнокультурном комплексе планируется проведение экскурсий, концертов, конференций, национальных свадеб. Центральным объектом комплекса станет Дом национальностей, включающий в себя концертный зал, конференц-зал, помещения для общественных молодежных организаций и гостиничные номера.

В «Парке дружбы народов» также будет построен Дворец бракосочетаний. Эти объекты, по словам Ростислава Хугаева, будут возведены в 2018 году.

Николай Меркушкин отметил, что данный проект важен для региона как символ единства и дружбы народов.

«В Самарской области проживает 157 национальностей. И исключительно важно, чтобы культура каждой народности была представлена в “Парке Дружбы народов”, был представлен исторический быт и современные достижения национально-культурных автономий и народностей. Это необходимо не только для нынешнего поколения, это необходимо нашим потомкам», — подчеркнул губернатор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В регионе зафиксирована вспышка птичьего гриппа
РФ и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
Путин поручил ускорить создание ракеты сверхтяжелого класса
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще летать в Америку
Эммануэль Макрон примет Владимира Путина в Версальском дворце
Саша Спилберг выступила в Госдуме
На авиадебошира впервые завели уголовное дело
Сочинец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
Спорт
Невеселая бронза России: итоги чемпионата мира по хоккею Сборная России, уступившая канадцам в полуфинале, заняла на турнире третье место, выиграв в "бронзовом" матче у Финляндии
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
В Петербурге изменят нормы потребления коммунальных услуг
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь