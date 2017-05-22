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17:49 (мск), источник: Tengrinews

Новая песня президента Кыргызстана покоряет соцсети

Новый клип на песню президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева «Матери», появившийся на YouTube, набрал свыше 14,5 тысячи просмотров менее чем за два дня, сообщает РИА Новости.

Источник: Tengrinews

Грустная и пронзительная песня на кыргызском языке повествует о любви к матери. Видеоряд сопровождается видами гор, а также кадрами с малой родины Атамбаева — села Арашан Чуйской области.

Как удалось выяснить СМИ, слова к песне были написаны Атамбаевым почти 40 лет назад. Отметим, что это шестая авторская композиция президента Кыргызстана.

Ранее Атамбаев рассказал, что в прошлом году записал пять своих песен, чтобы сделать подарок своим родным и близким по случаю своего 60-летия.

Летом прошлого года в Сети появились видеоклипы на песни Атамбаева «Судьбе назло», «Я не могу без тебя жить» на слова Николая Асеева, «Мне не страшно умирать» на стихи Сергея Орлова и другие.

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Новая песня президента Кыргызстана покоряет соцсети
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