Новая песня президента Кыргызстана покоряет соцсети

Грустная и пронзительная песня на кыргызском языке повествует о любви к матери. Видеоряд сопровождается видами гор, а также кадрами с малой родины Атамбаева — села Арашан Чуйской области.

Как удалось выяснить СМИ, слова к песне были написаны Атамбаевым почти 40 лет назад. Отметим, что это шестая авторская композиция президента Кыргызстана.