Президенту Татарстана предложили ввести должность ночного мэра в Казани
С таким предложением к президенту Татарстана Рустаму Минниханову обратились участники встречи главы республики с представителями креативных индустрий.
С таким предложением к президенту Татарстана Рустаму Минниханову обратились участники встречи главы республики с представителями креативных индустрий.
КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Должность ночного мэра хотят ввести в Казани по примеру многих европейских столиц. С таким предложением к президенту Татарстана Рустаму Минниханову обратились участники встречи главы республики с представителями креативных индустрий.
«Мы вдохновились опытом европейских столиц, сейчас существует такое инициативное сообщество, как ночная мэрия. Она существует и действует уже длительное время в Амстердаме, Берлине, Цюрихе
Пот его словам, недавно проведенное исследование показало, что «жителям города не хватает масштабных культурных мероприятий ночью, должность ночного мэра Казани могла бы этому помочь».
«Переходим на ночной режим работы» — пошутил Минниханов. Он добавил, что надо собрать всю креативную молодежь и поговорить про ночную Казань и ночного мэра. «Какие полномочия ему дать,… нужны люди, которые могли (бы) организовать нормально процесс», — отметил президент Татарстана.