Юрий Чайка освободил от должности зампрокурора Воронежской области
Генпрокурор России Юрий Чайка назначил 57-летнего Александра Семёнова новым начальником управления генпрокуратуры в
Генпрокурор России Юрий Чайка назначил 57-летнего Александра Семёнова новым начальником управления генпрокуратуры в
Одновременно Семёнова освободили от должности заместителя прокурора Воронежской области, сообщила
Александр Семёнов родился в 1960 году. На службу в органы прокуратуры поступил в сентябре 1985 года. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором России. Награждён нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», за продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры, примерное исполнение служебных обязанностей, практический вклад в развитие системы прокуратуры награжден «Медалью Руденко».