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08:54 (мск), источник: Вести - Воронеж

Юрий Чайка освободил от должности зампрокурора Воронежской области

Генпрокурор России Юрий Чайка назначил 57-летнего Александра Семёнова новым начальником управления генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе.

Одновременно Семёнова освободили от должности заместителя прокурора Воронежской области, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 22 мая.

Александр Семёнов родился в 1960 году. На службу в органы прокуратуры поступил в сентябре 1985 года. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором России. Награждён нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», за продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры, примерное исполнение служебных обязанностей, практический вклад в развитие системы прокуратуры награжден «Медалью Руденко».

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