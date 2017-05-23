Юрий Чайка освободил от должности зампрокурора Воронежской области

Одновременно Семёнова освободили от должности заместителя прокурора Воронежской области, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 22 мая.

Александр Семёнов родился в 1960 году. На службу в органы прокуратуры поступил в сентябре 1985 года. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором России. Награждён нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», за продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры, примерное исполнение служебных обязанностей, практический вклад в развитие системы прокуратуры награжден «Медалью Руденко».