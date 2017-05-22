Лукашенко назначил нового замминистра обороны
МИНСК, 22 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя министра обороны республики — начальником вооружения ВС стал Сергей Симоненко, сообщили Sputnik в понедельник в
МИНСК, 22 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя министра обороны республики — начальником вооружения ВС стал Сергей Симоненко, сообщили Sputnik в понедельник в
Указ о назначении белорусский президент подписал 22 мая.
«Сергей Симоненко назначен заместителем министра обороны по вооружению — начальником вооружения Вооруженных Сил», — сказали в
Игорь Лотенков, который ранее занимал эту должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту. За ним сохранено право ношения военной формы одежды и знаков различия.
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