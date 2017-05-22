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18:50 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко назначил нового замминистра обороны

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя министра обороны республики — начальником вооружения ВС стал Сергей Симоненко, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

Указ о назначении белорусский президент подписал 22 мая.

«Сергей Симоненко назначен заместителем министра обороны по вооружению — начальником вооружения Вооруженных Сил», — сказали в пресс-службе.

Игорь Лотенков, который ранее занимал эту должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту. За ним сохранено право ношения военной формы одежды и знаков различия.

В пресс-службе также проинформировали, что Лукашенко в понедельник своим указом назначил Андрея Федина начальником главного управления планирования и координации технического обеспечения — первым заместителем начальника вооружения ВС Беларуси.

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