Лукашенко назначил нового замминистра обороны

Указ о назначении белорусский президент подписал 22 мая.

«Сергей Симоненко назначен заместителем министра обороны по вооружению — начальником вооружения Вооруженных Сил», — сказали в пресс-службе.

Игорь Лотенков, который ранее занимал эту должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту. За ним сохранено право ношения военной формы одежды и знаков различия.