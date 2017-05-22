Савченко: в Раде мужчин нет
КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала о внимании мужчин к ее персоне.
КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала о внимании мужчин к ее персоне.
«Каждая женщина имеет свою личную жизнь и
«Всё, что у меня есть, — это лично для меня, для души. Чем я могу поделиться, я с радостью поделюсь с украинцами, но что моё — то моё», — подчеркнула она.
По поводу поклонников Савченко ответила, что мужчины её боятся.
Она заверила, что к ней могут подойти только смелые мужчины. Ведущая спросила, есть ли такие в Раде. «Нет, в Верховной Раде нет мужчин, в Верховной Раде есть народные депутаты», — отметила Савченко.
Ранее Савченко рассказывала, что во время миротворческой миссии в Ираке ее сватал местный принц.