Савченко: в Раде мужчин нет

«Каждая женщина имеет свою личную жизнь и какие-то таланты, но это, к сожалению, никого не интересует. Всех интересует, что у Надежды Савченко», — поделилась она в интервью для программы «Світське життя».

«Всё, что у меня есть, — это лично для меня, для души. Чем я могу поделиться, я с радостью поделюсь с украинцами, но что моё — то моё», — подчеркнула она.

По поводу поклонников Савченко ответила, что мужчины её боятся.

Она заверила, что к ней могут подойти только смелые мужчины. Ведущая спросила, есть ли такие в Раде. «Нет, в Верховной Раде нет мужчин, в Верховной Раде есть народные депутаты», — отметила Савченко.

Ранее Савченко рассказывала, что во время миротворческой миссии в Ираке ее сватал местный принц.