Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Принц Джордж чуть не сорвал свадьбу Пиппы Миддлтон
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
"Командир евродепутатов": Крым о просьбе Порошенко к Европе
Прилепин: трупы бойцов ВСУ увозят из ДНР составами
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
22:42 (мск), источник: РБК

Импичмент для Трампа: возможна ли досрочная отставка президента США

17 мая член палаты представителей США демократ Эл Грин призвал к импичменту президента. В заявлении, опубликованном на сайте демократа, Трамп обвиняется в противодействии расследованию его возможных связей с Россией во время президентских выборов. Как проходит процедура импичмента в США, грозит ли Трампу реальная отставка и что об этом пишут в СМИ — в материале РБК.

Источник: Reuters

Как проходит процедура импичмента

Процедура импичмента закреплена в американской Конституции. Согласно разделу 4 статьи II, «президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности по импичменту за государственную измену, взяточничество либо за другие серьезные преступления и правонарушения». Это одна из важнейших частей американской системы сдержек и противовесов.

Читайте также
«Уотергейт» Трампа

Выдвинуть обоснование для импичмента должна нижняя палата американского парламента — Палата представителей. Разбирательства по сути претензий проводят исключительно в верхней палате — Сенате — под председательством главы Верховного суда США. Cейчас эту должность занимает выдвиженец Трампа Нил Горсач.

Судья может положить в основу своего решения «внутреннее убеждение» и обосновать его логически. В этом случае он выступает как «физическое воплощение органа государственной власти», руководствуясь собственным опытом и профессиональными знаниями.

Для решения об отстранении президента вердикт должен быть поддержан большинством сенаторов — двумя третями голосов.

Причем импичмент не предусматривает никаких других санкций, кроме отстранения от должности и запрета на нее в будущем. Дальнейшим расследованием возможных преступлений занимаются гражданские суды.

В чем обвиняют Трампа

В начале мая Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, возглавлявшего бюро с 2013 года. Президент обвинил Коми в «неспособности эффективно руководить ведомством». Фотографии письма с сообщением о причинах отставки опубликовал в своем Twitter журналист издания Bloomberg.

Читайте также
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа

Однако в СМИ активно обсуждалась другая причина увольнения: якобы дело в расследовании ФБР возможных связей Трампа с Россией во время президентских выборов, которое могло дать повод обвинить американского президента в препятствовании правосудию.

Вслед за этим Трампа обвинили в разглашении секретной информации в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком. СМИ писали, что американский президент мог сообщить засекреченные разведданные о планах террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России, что могло поставить под угрозу сотрудников спецслужб дружественного США государства.

«Как президент я хотел поделиться с Россией (во время открытой встречи в Белом доме) информацией, связанной с терроризмом и безопасностью авиаперелетов, на что я имею полное право», — написал президент в Twitter.

Как применялась процедура импичмента

Процедура импичмента применяется крайне редко. За более чем 200 лет Палата представителей инициировала ее проведение против должностных лиц около 60 раз, из них только около трети были одобрены в Сенате.

В отношении главы государства процедура впервые была проведена в 1868 году против 17-го президента США Эндрю Джонсона, которого обвинили в незаконном увольнении военного министра, однако Сенат оправдал главу государства.
Читайте также
Конгрессмен-демократ призвал к импичменту Трампа

В 1974 году юридический комитет Палаты представителей рекомендовал начать процедуру импичмента против 37-го президента США, республиканца Ричарда Никсона из-за Уотергейтского скандала, связанного с попытками прослушки в офисе Демократической партии в отеле «Уотергейт» во время президентской кампании. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний.

В 1998 году Палата представителей инициировала процедуру импичмента против Билла Клинтона. Он обвинялся в лжесвидетельстве и воспрепятствовании правосудию по делу о сексуальных контактах с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Клинтон был оправдан Сенатом, 55 членов которого признали его невиновным, а 45 — виновным.

Сенатор Джон Маккейн на вопрос об отстранении Трампа заявил, что не считает процедуру импичмента целесообразной: «Я могу только судить о текущей ситуации. Что ни день, мы видим новые сюрпризы, но на данный момент такой подход не кажется мне целесообразным. Не думаю, что многие люди воспринимают всерьез [возможность импичмента]».

Читайте также
NYT: Трамп уволил главу ФБР в связи с отказом поклясться в верности

Прочить импичмент Трампу начали едва ли не с момента его избрания. Тем не менее, по информации CNN, чиновники в администрации президента полагают, что Трампа поддерживают члены Республиканской партии в конгрессе и импичмент не планируется. Информацию о том, что юристы Белого дома собирают сведения о процедуре импичмента, в администрации опровергли.

Конгрессмен и первый республиканец, выступивший за импичмент президента США, Джастин Амаш заявил The New York Times, что в случае, если сообщения о причинах увольнения Коми окажутся правдивыми, «есть все основания для импичмента».

Кремль в свою очередь счел некорректным вопрос о возможном взаимодействии с США и дипломатических шангах в случае отставки Дональда Трампа в результате импичмента.

Вопрос считаю некорректным, во внутренние дела США не вмешивались и вмешиваться не собираемся.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко публично освистали после официального мероприятия
РФ и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
Путин поручил ускорить создание ракеты сверхтяжелого класса
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще летать в Америку
В Стамбуле снесли клуб, в котором были расстреляны 39 человек
Саша Спилберг выступила в Госдуме
Полковник ФСБ объявлен в розыск по делу Захарченко
Спорт
Обидно, но не стыдно: почему эта сборная – лучшая команда Знарка Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, показав лучший хоккей в эпоху Знарка без Овечкина и других звёзд
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
В Петербурге изменят нормы потребления коммунальных услуг
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь