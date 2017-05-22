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20:24 (мск), источник: 112.ua

Безвиз с заморскими территориями ЕС будет осенью

Безвизовый режим с заморскими территориями Франции и Нидерландов заработает для украинцев не раньше осени. Об этом говорится в письменном ответе Департамента консульской службы (ДКС) МИД на запрос «Европейской правды».

Министерство иностранных дел инициировало переговоры об отмене визового режима с так называемыми заморскими территориями Франции и Нидерландов, но этот процесс потребует дополнительного времени.

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«Введение безвизовых поездок на заморские территории королевства Нидерланды… ожидается не ранее осени 2017 года», — говорится в ответе ДКС МИД.

Дипломаты оъяснили, что процедура является длительной из-за того, что островные территории — Арубы, Кюрасао и Синт-Мартен — проводят собственную миграционную политику.

В случае заморских территорий Франции ситуация иная, решение о безвизе принимается в Париже, однако оно также не является автоматическим и «потребует внесения изменений в действующее законодательство Франции».

В число заморских территорий Франции входят Гваделупа, Майотта, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия.

Как сообщалось, сегодня документ был опубликован в официальном вестнике Европейского Союза.

Напомним, что 17 мая было подписано Соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной. Отмена виз касается всех стран шенгенской зоны, кроме Ирландии и Великобритании. Кроме того, украинцы смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

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