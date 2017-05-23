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10:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Воронежской области поручил выяснить причины гибели детей у воды

Глава региона предложил разместить на пляжах социальную рекламу.

Губернатор Алексей Гордеев поручил подчиненным изучить причины гибели детей у воды на оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 22 мая. Глава региона предложил систематизировать причины ЧП, чтобы разработать меры их профилактики.

По данным начальника ГУ МЧС по Воронежской области Александра Кошеля, с 2011 года количество погибших на водных объектах в регионе снизилось. Однако ЧП по-прежнему происходят, и иногда жертвами становятся дети.

— Нам надо систематизировать, чтобы мы сегодня дали вводную муниципальным образованиям, департаменту образования. Может, причины — купание в неустановленных местах, может быть, отсутствие инструкции, — предположил Алексей Гордеев.

Глава региона подчеркнул необходимость размещения социальной рекламы на пляжах. В СМИ перед купальным сезоном следует «еще раз напомнить» о необходимости соблюдать правила безопасности, добавил Алексей Гордеев.

Контекст

В 2016 году в регионе произошло несколько несчастных случаев на воде, в результате которых погибли дети и подростки. Так, в конце мая 13-летний мальчик утонул в реке Битюг. Парень гулял около реки, и под ним обвалился берег. Еще один подросток утонул в реке Карачан 19 июня: по данным следователей, мальчик практически не умел плавать. В конце июня тело 14-летнего парня достали из реки Свинцовка. А в августе 2016 года из реки Ворона в Борисоглебске достали тело семилетнего мальчика. Школьник купался вместе с братьями на диком пляже, заплыл на глубину и утонул.

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