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22:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полторак приказал бороться с пьянством в армии

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак приказал командирам бороться с употреблением алкоголя в армии профилактическими методами. Об этом говорится в его приказе на сайте Минобороны.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Создать в подчиненных подразделениях атмосферу нетерпимого отношения к любым фактам пьянства. Командиров (начальников), которые лично употребляют алкогольные напитки в служебное время и скрывают такие факты в подчиненных им воинских частях, рассматривать на заседаниях постоянно действующих аттестационных комиссий относительно их соответствия занимаемой должности», — говорится в документе.

В приказе прописаны профилактические методы борьбы.

«Считать профилактику пьянства одним из основных направлений работы по профилактике правонарушений, которая обеспечивается проведением комплекса мероприятий организационного, воспитательного, психологического, правового характера», — отмечается в документе.

Согласно приказу, планируются дисциплинарные взыскания вплоть до лишения премий тех солдат, кто употреблял алкоголь на территории воинской части в рабочее и нерабочее время.

Такие меры принимаются с целью проведения мероприятий по предупреждению пьянства в ВС Украины, случаев травматизма и гибели военнослужащих и гражданского населения вследствие злоупотребления алкогольными напитками и недопущения падения авторитета украинских военнослужащих.

Как сообщалось ранее, в апреле в Донбассе командир одного из подразделений ВСУ был вынужден отстреливаться от военнослужащих в алкогольном опьянении.

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