НАПК решило, как будет проверять «образ жизни» чиновников
КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) одобрило Порядок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования, передает
КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) одобрило Порядок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования, передает
Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании НАПК 18 мая.
«Порядок определяет механизм осуществления агентством выборочного мониторинга образа жизни субъектов декларирования с целью установления соответствия их уровня жизни имеющимся у них и членов их семьи имуществу и полученным ими доходам, согласно декларации», — сказано в сообщении.
По данным агентства, основаниями для проведения мониторинга может послужить информация, которая поступает от физических лиц, общественных объединений, СМИ, правоохранительных органов и касается фактических данных о несоответствии уровня жизни конкретного субъекта декларирования и/или членов его семьи имуществу и полученным доходам согласно его декларации.
Сейчас документ находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции.
Как сообщалось ранее, НАПК обеспечило Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) полный доступ к реестру