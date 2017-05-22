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22:55 (мск), источник: 112.ua

Польша ограничит въезд в Украину автомобилей с иностранной регистрацией

Польша ограничит импорт авто в Украину из-за трудностей с пограничным движением и ростом продолжительности ожидания на границе, вызванным скоплением автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщает информационно-аналитическая группа Autoconsulting.

Источник: 112.ua

Скопление машин на польско-украинской границе обусловлено тем, что по украинскому законодательству граждане Украины, которые владеют зарегистрированными в Польше автомобилями, обязаны пересекать границу раз в 5 дней.

«Принимая во внимание масштабы этого явления (количество пересечений границы такого типа автомобилями составляет 4,5 млн раз в течение года) это влияет на пограничное движении и время ожидания на границе», — говорится в сообщении Министерства финансов Польши.

Отмечается, что украинцы используют «лазейки» в налоговом кодексе, связанном с импортом автомобилей из ЕС в Украину.

Усиленный контроль необходим для выявления налоговых нарушений, выявление нарушений законодательства в связи с попытками перевозки элементов, представляющих угрозу для безопасности страны, нарушение законодательства по обращению товаров и технологий стратегического значения, а также для безопасного обращения товаров на границе.

Как сообщалось, 25 апреля владельцы машин с иностранной регистрацией блокировали подъездную дорогу к пункту пропуска «Ужгород».

Напомним, владельцы машин с иностранной регистрацией периодически проводят акции с требованием принять законопроект № 5567, который позволит смягчить условия пребывания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине. Авторы проекта предлагают разрешить беспошлинный ввоз б/у автомобилей старше семи лет сроком на год с возможностью продления в обмен на абонплату в процентах от стоимости растаможки автомобиля.

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