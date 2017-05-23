Список профессий с досрочным выходом на пенсию будет расширен, — Гройсман

«Есть вредные профессии, например, шахтеры или сталевары, которые не могут работать 25 лет у печи. Там совсем другие условия и совсем другие последствия для здоровья работников. Так вот, есть такие список 1 и список 2, в прошлом году они были немного сокращены, но сейчас эта реформа дает нам возможность эти списки не просто сохранить, но и расширить», — сказал он.

Глава правительства добавил, что несмотря на то, что некоторые специальные пенсии после проведения пенсионной реформы будут ограничены, специальные пенсии для военнослужащих сохранятся.