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01:04 (мск), источник: РБК - Украина

Список профессий с досрочным выходом на пенсию будет расширен, — Гройсман

Благодаря пенсионной реформе список профессий, которые дают возможность досрочного выхода на пенсию, будет расширен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире «Свободы слова» на ICTV.

«Есть вредные профессии, например, шахтеры или сталевары, которые не могут работать 25 лет у печи. Там совсем другие условия и совсем другие последствия для здоровья работников. Так вот, есть такие список 1 и список 2, в прошлом году они были немного сокращены, но сейчас эта реформа дает нам возможность эти списки не просто сохранить, но и расширить», — сказал он.

Глава правительства добавил, что несмотря на то, что некоторые специальные пенсии после проведения пенсионной реформы будут ограничены, специальные пенсии для военнослужащих сохранятся.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на принятие Верховной Радой пенсионной реформы до конца этой сессии.

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