Список профессий с досрочным выходом на пенсию будет расширен, — Гройсман
Благодаря пенсионной реформе список профессий, которые дают возможность досрочного выхода на пенсию, будет расширен. Об этом заявил
Благодаря пенсионной реформе список профессий, которые дают возможность досрочного выхода на пенсию, будет расширен. Об этом заявил
«Есть вредные профессии, например, шахтеры или сталевары, которые не могут работать 25 лет у печи. Там совсем другие условия и совсем другие последствия для здоровья работников. Так вот, есть такие список 1 и список 2, в прошлом году они были немного сокращены, но сейчас эта реформа дает нам возможность эти списки не просто сохранить, но и расширить», — сказал он.
Глава правительства добавил, что несмотря на то, что некоторые специальные пенсии после проведения пенсионной реформы будут ограничены, специальные пенсии для военнослужащих сохранятся.
Напомним,