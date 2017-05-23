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00:55 (мск), источник: РБК

Матвиенко предложила ввести запрет на участие детей в протестных акциях

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает неправильным участие детей и подростков в несанкционированных митингах. По ее словам, практику вовлечения детей в подобного рода акции нужно пресекать законодательно.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что несовершеннолетние не должны принимать участие в протестных акциях, особенно несанкционированных, и выступает за законодательный запрет на вовлечение их в подобного рода мероприятия. Об этом она заявила в интервью газете «Известия».

Убеждена, что несовершеннолетние граждане — дети, подростки — не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные.
Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации
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Она подчеркнула, что современные технологии позволяют очень быстро организовывать людей, что «стало повседневной практикой». «Когда через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо. Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм», — сказала Матвиенко.

Спикер добавила, что считает правильным законодательно пресекать подобную практику и не исключила обсуждений по этому вопросу в Совете Федерации.

«Не исключаю, что мы будем обсуждать это в рамках палаты. Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции», — заявила она.

Матвиенко добавила, что многие протестные акции являются «результатом того, что у нас еще недостаточно налажен диалог власти и общества».
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Говоря в целом о протестных акциях в России, Матвиенко напомнила, что право граждан на выражение своего мнения закреплено в Конституции. Однако, подчеркнула она, «нужно отделять зерна от плевел».

«Одно дело, когда люди выходят на акции, выражая свое мнение, недовольство той или иной ситуацией. И это правильно: чем активнее будет общество, тем эффективнее будет деятельность государства Другое дело, что некоторые протестные акции проводятся с нарушением закона. В этом случае органы правопорядка обязаны следить за соблюдением законодательства, требовать его строгого исполнения», — подчеркнула Матвиенко.

Комментарии
2
serguey andreev
Государство перестало контролировать судьбу отдельного человека.Миром правят корпорации и олигархи. Только в их руках кому-то что-то разрешать, или запрещать.
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Владимир Михайлов
Прямо госпожа Беладонна какая то. Разогнать, запретить на законодательном уровне. В этом случае органы правопорядка обязаны следить за соблюдением законодательства, требовать его строгого исполнения», — подчеркнула Матвиенко. Она вообще в курсе сколько и чего уже должны эти несчастные органы правопорядка. Один участковый на тысячи людей и эти считают, что он должен счастливо справляться за свою нищенскую зарплатку и безальтернативное будущее. Матвиенко надо запереть в комнате и продавать билеты на прослушку того бреда, что она несет.
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