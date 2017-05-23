Матвиенко предложила ввести запрет на участие детей в протестных акциях

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что несовершеннолетние не должны принимать участие в протестных акциях, особенно несанкционированных, и выступает за законодательный запрет на вовлечение их в подобного рода мероприятия. Об этом она заявила в интервью газете «Известия».

Убеждена, что несовершеннолетние граждане — дети, подростки — не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные.

Она подчеркнула, что современные технологии позволяют очень быстро организовывать людей, что «стало повседневной практикой». «Когда через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо. Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм», — сказала Матвиенко.

Спикер добавила, что считает правильным законодательно пресекать подобную практику и не исключила обсуждений по этому вопросу в Совете Федерации.