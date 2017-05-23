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01:39 (мск), источник: РБК

Флинн отказался предоставить сенату документы по «российскому делу»

Бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн не будет давать показания спецкомитету по разведке Конгресса и передавать документы сенату в рамках расследования «вмешательства России» в выборы президента США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письмо адвокатов Флинна.

Источник: AP 2017

По данным издания, документ был направлен председателю комитета республиканцу Ричарду Бэрру и его заместителю демократу Марку Уорнеру.

Как уточняют юристы, бывший помощник президента принял решение не давать показания спецкомитету, так как «любые заявления, которые он сделает, будут использованы против него».

Таким образом, Флинн использует Пятую поправку Конституции США, передает агентство.

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Кроме того, юристы Флинна сообщили о «росте общественной истерии» вокруг расследований связей между Россией и командой президента США Дональда Трампа. Также назначение экс-главы ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию «российского вмешательства» стало «опасным» для Флинна, говорится в письме.

Как сообщает «Интерфакс», ранее глава сенатского комитета по разведке Ричард Берр сообщил, что Флинн отказался давать показания в Конгрессе.

Скандал вокруг бывшего главы Агентства военной разведки страны Майкла Флинна начался в феврале 2017 года, когда он, спустя время после назначения на пост советника Трампа по национальной безопасности,​ решил подать в отставку. Это было, прежде всего, связано с тем, что Флинн не предоставил Белому дому информацию о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. Позднее в отношении Флинна было начато расследование.

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