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03:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Эффективность ТОРов на Дальнем Востоке оценят органы власти

Эффективность функционирования ТОРов будет отслеживать минвостокразвития России совместно с федеральными органами власти, сообщает ИА Дейта.

Источник: Reuters

Оценку определят такие показатели как соотношение частных и бюджетных инвестиций, стоимость для федерального бюджета создания одного нового рабочего места, степень выполнения обязательств по заключенным соглашениям между управляющими компаниями и резидентами ТОР (в процентном выражении) и объем добавленной стоимости, создаваемой резидентами ТОР, на один рубль бюджетных инвестиций.

Докладывать о результатах планируется в Правительство Российской Федерации ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным периодом.

Татьяна Данилова.

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