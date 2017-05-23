Эффективность ТОРов на Дальнем Востоке оценят органы власти

Оценку определят такие показатели как соотношение частных и бюджетных инвестиций, стоимость для федерального бюджета создания одного нового рабочего места, степень выполнения обязательств по заключенным соглашениям между управляющими компаниями и резидентами ТОР (в процентном выражении) и объем добавленной стоимости, создаваемой резидентами ТОР, на один рубль бюджетных инвестиций.

Докладывать о результатах планируется в Правительство Российской Федерации ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным периодом.

Татьяна Данилова.