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03:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские депутаты защитили президента от языкастого коммуниста

На заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморского края парламентарии рассмотрели вопрос о нарушении депутатской этики. Об этом ИА «Дейта» сообщили в ЗС ПК.

В Законодательное Собрание обратился председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович. В своем обращении он попросил дать оценку поведению депутата Артема Самсонова. В обращении говорится: «…кто дал право Самсонову А. А. с нецензурными выражениями высказываться в адрес Президента Российской Федерации Путина В. В., в адрес департамента внутренней политики Приморского края. Что это: вседозволенность, хамство или современный почерк депутатов-коммунистов Приморского отделения КПРФ?». К обращению приложены скриншоты публикацией в аккаунте Артема Самсонова в социальной сети Фейсбук, где депутат использует в отношении президента России и департамента внутренней политики Приморского края непарламентские выражения.

По словам начальника правового управления аппарата Законодательного Собрания Ирины Володиной, в высказываниях Артема Самсонова при общении с избирателями в социальных сетях употребляется ненормативная лексика, а значит, усматриваются признаки нарушения депутатской этики.

Со своей стороны Артем Самсонов согласился с тем, что недопустимо использовать ненормативную лексику и пояснил, что выражение, которое все посчитали нецензурным, взято из отечественного кинофильма «Даун Хаус» и, как цитата, употребляется в кавычках. Что касается оскорбительной фразы в отношении сотрудников департамента внутренней политики Приморского края, то она, по словам депутата, были исправлены на фразу «красивые и умные люди». «Она была исправлена в этот же день — 5-го апреля», — сказал Артем Самсонов.

«У депутатов должна быть корпоративная этика, и мы должны сказать своему коллеге, что так поступать неправильно, — считает заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Кузьменко. — Я был бы более осмотрителен и более сдержан в своих высказываниях».

«На мой взгляд, использование ненормативной лексики при общении, в средствах массовой информации или при общении в Интернете недопустимо, — сказал председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков. — В данном случае депутат Артем Самсонов бросает тень не только на себя, на политическую структуру, которую он представляет, но и на Законодательное Собрание. Мне неприятно, что депутат краевого парламента, в котором я имею честь работать, использует ненормативные выражения, тем самым опускаясь до маргинальных слоев населения. Это не правильно и не верно».

В результате, депутаты комитета решили обратить внимание Артема Самсонова на недопустимость нарушений правил депутатской этики, выразившейся при общении депутата с избирателями в социальных сетях в использовании ненормативной лексики, поскольку эти действия компрометируют самого депутата и Законодательное Собрание Приморского края.

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