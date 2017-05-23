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03:21 (мск), источник: ИА REGNUM

Жена арестованного мэра Владивостока заработала 90,8 млн рублей

Сам Игорь Пушкарёв не задекларировал и 1 млн.

Временно отстранённый от должности мэра Владивостока Игорь Пушкарёв едва заработал в 2016 году полмиллиона рублей, чего нельзя сказать о его супруге. Наталья Пушкарёва отчиталась о доходе в 90,8 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За год заработок семьи увеличился на 65 млн рублей.

Игорь Пушкарёв за 2016 год отчитался о заработке в 552 тыс. рублей против 1,1 млн рублей в 2015 году. В индивидуальной собственности у него находятся три земельных участка (4,2 тыс. квадратных метров) и жилой дом, в долевой собственности — три земельных участка и три жилых дома. До ареста градоначальник передвигался на иномарке Mercedes-Benz S500 4Matic.

Супруга задекларировала доход более чем в 90,8 млн рублей, за год разбогатев почти на 65,6 млн рублей. Ей принадлежат два земельных участка, два жилых дома, три гаража, здание административно-бытового корпуса, мастерская и склад. Есть недвижимость, которая находится в долевой собственности. Наталье Пушкарёвой также принадлежит автомобиль Toyota Land Cruiser UZJ200L-Gnaekw.

Как сообщало ИА REGNUM, семья губернатора Приморского края Владимира Миклушевского не заработала в 2016 году и 3,5 млн рублей, хотя за 2015 год чета задекларировала свыше 10,6 млн рублей.

Временно отстранённому мэру Владивостока вменяют организацию приобретения МУПВ «Дороги Владивостока» у подконтрольной его семье группы компаний «Востокцемент» стройматериалов. В конце марта ему предъявили обвинение в получении 75 млн рублей взятки от родного брата, директора «Востокцемента» Андрея Пушкарёва.

Губернатор Приморского края сделал неудачную попытку поставить на место Пушкарёва своего человека, однако исполнением обязанностей временно отстранённого мэра неожиданно занялся приближённый к нему Константин Межонов, прежде представлявший «Справедливую Россию» в региональном парламенте.

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