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03:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Виктор Толоконский сообщил о досрочной сдаче трети объектов Универсиады-2019

Накануне глава региона принял участие в селекторном совещании.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Порядка 10 объектов зимней Универсиады-2019 в Красноярске планируется сдать раньше срока, сообщила пресс-служба правительства Красноярского края со ссылкой на губернатора Виктора Толоконского.

Накануне глава региона принял участие в селекторном совещании под председательством полпреда президента в Сибирском Федеральном округе Сергея Меняйло.

«Все объекты в полном объеме обеспечены финансированием из федерального и краевого бюджетов. В рамках реализации поручения президента подготовлены актуализированные графики сдачи объектов в эксплуатацию. Более того, мы планируем порядка десяти объектов сдать раньше срока — например, спорткомплексы “Сопка” и “Радуга”, спортивно-тренерский блок “Снежный”, многофункциональный центр СФУ, БСМП и другие», — цитирует Толоконского пресс-служба.

Также сообщается, что для транспортного обслуживания участников и гостей студенческих игр будет приобретено около 140 автобусов — для этого из федерального и краевого бюджета выделено 1,2 млрд руб.

Ранее сообщалось, что во время визита в Красноярске в марте президент Владимир Путин отметил отставание на два-четыре месяца в строительстве трети спортивных сооружений. В частности, были нарушены сроки по краевой клинической больнице, двум транспортным объектам.

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