Виктор Толоконский сообщил о досрочной сдаче трети объектов Универсиады-2019
Накануне глава региона принял участие в селекторном совещании.
Накануне глава региона принял участие в селекторном совещании.
Порядка 10 объектов зимней Универсиады-2019 в Красноярске планируется сдать раньше срока, сообщила
Накануне глава региона принял участие в селекторном совещании под председательством полпреда президента в Сибирском Федеральном округе Сергея Меняйло.
«Все объекты в полном объеме обеспечены финансированием из федерального и краевого бюджетов. В рамках реализации поручения президента подготовлены актуализированные графики сдачи объектов в эксплуатацию. Более того, мы планируем порядка десяти объектов сдать раньше срока — например, спорткомплексы “Сопка” и “Радуга”,
Также сообщается, что для транспортного обслуживания участников и гостей студенческих игр будет приобретено около 140 автобусов — для этого из федерального и краевого бюджета выделено 1,2 млрд руб.
Ранее сообщалось, что во время визита в Красноярске в марте президент Владимир Путин отметил отставание на