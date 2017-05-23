Виктор Толоконский сообщил о досрочной сдаче трети объектов Универсиады-2019

Порядка 10 объектов зимней Универсиады-2019 в Красноярске планируется сдать раньше срока, сообщила пресс-служба правительства Красноярского края со ссылкой на губернатора Виктора Толоконского.

Накануне глава региона принял участие в селекторном совещании под председательством полпреда президента в Сибирском Федеральном округе Сергея Меняйло.

«Все объекты в полном объеме обеспечены финансированием из федерального и краевого бюджетов. В рамках реализации поручения президента подготовлены актуализированные графики сдачи объектов в эксплуатацию. Более того, мы планируем порядка десяти объектов сдать раньше срока — например, спорткомплексы “Сопка” и “Радуга”, спортивно-тренерский блок “Снежный”, многофункциональный центр СФУ, БСМП и другие», — цитирует Толоконского пресс-служба.

Также сообщается, что для транспортного обслуживания участников и гостей студенческих игр будет приобретено около 140 автобусов — для этого из федерального и краевого бюджета выделено 1,2 млрд руб.