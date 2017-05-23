Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Самые известные «изменницы» в Российской империиSPB.AIF.RU вспоминает императриц, не хранивших верность своим мужьям.
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Николь Кидман представила фильм со своим участием в Канне
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Россия может построить военные заводы под боком у США – СМИ
Прилепин: трупы бойцов ВСУ увозят из ДНР составами
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
12Воспоминания Набережной Круазет
04:51 (мск), источник: ТАСС

Белый дом подтвердил, что США прекратят безвозмездную военную помощь Украине

Отмена программ коснется также Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса и Филиппин.

Источник: AP 2017
Читайте также
Порошенко заявил, что США привлечены к «нормандскому формату»

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США планируют прекратить безвозмездную военную помощь десяткам государств, в том числе Украине и заменят ее кредитами. Эту информацию подтвердил в понедельник в беседе с журналистами руководитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Мик Малвейни, который представлял проект бюджета вашингтонской администрации на следующий год.

«Да, я могу подтвердить это», — отметил он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о сокращении объемов безвозмездной военной помощи десяткам государств, в том числе Пакистану, Филиппинам и Украине.

Мы в самом деле меняем пару программ иностранной военной помощи, поскольку вместо того, чтобы давать кому-то $100 млн, можно дать кредитные гарантии на меньшую сумму, и на них на самом деле больше можно будет купить. Мы не меняем порядок для Египта и Израиля, но для нескольких программ мы действительно предлагаем изменения.
Мик Малвейни
Руководитель Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома

Проект бюджета администрации США, который он представлял, будет направлен на рассмотрение в Конгресс. Малвейни добавил, что планы администрации могут незначительно измениться.

Читайте также
Украина попросила США сделать ее основным союзником вне НАТО

В воскресенье американская газета Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон может сократить объем безвозмездной военной помощи десяткам государств, в том числе Украине, или полностью прекратить ее предоставление этим странам. В распоряжение журналистов издания поступили документы Госдепартамента США, из которых следует, что отмена указанных программ может коснуться Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса, Украины и Филиппин.

Странам, в отношении которых будут приняты соответствующие решения, США перестанут предоставлять на безвозмездной основе средства на приобретение различного американского военного оборудования, вместо этого им будут выдавать кредиты на данные нужды. При этом, как признают во внешнеполитическом ведомстве США, «маловероятно, что большинство стран будет их брать».

В общей сложности, по оценкам издания, речь идет о конвертации в кредиты военной помощи на $1 млрд. Для вступления в силу данные предложения администрации должны быть утверждены американскими законодателями. В статье говорится, что некоторые из государств, которым США перестанут помогать, могут обратиться за поддержкой к России или Китаю. В документах внешнеполитического ведомства США также отмечается, что «указанные сокращения могут сказаться на возможностях Украины применять радиолокационные системы для обнаружения минометов».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Взрыв на стадионе в Манчестере. Хроника событий
В результате взрыва в Манчестере погибли не менее 19 человек
Флинн отказался предоставить документы по «российскому делу»
Президент Филиппин Дутерте прибыл в Россию
Матвиенко хочет запретить участие несовершеннолетних в протестах
Бывшая жена Потанина подала к нему новый иск на 850 млрд рублей
Импичмент Трампа: возможна ли досрочная отставка президента США
Спорт
Обидно, но не стыдно: почему эта сборная – лучшая команда Знарка Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, показав лучший хоккей в эпоху Знарка без Овечкина и других звёзд
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Леди
7 моделей платьев на выпускной на любой вкус и бюджет (фото) До финишной прямой осталось совсем немного времени, так что, если вы все еще не определились с нарядом на выпускной, то пора торопиться.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь