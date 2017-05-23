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04:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

Две школы, ипподром и турбазу посетит С. Левченко в поездке по Осинскому району

Две школы, ипподром и турбазу посетит С. Левченко в рабочей поездке по Осинскому району.

Источник: РИА "Новости"

Усть-Алтанскую и Осинскую школы, ипподром в селе Майск, одно из крестьянско-фермерских хозяйств и турбазу «Алтан» посетит губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе рабочей поездки в Осинский район 23 мая 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в территории глава Приангарья также проведет встречу с мэрами муниципальных образований Усть-Ордынского Бурятского округа и примет участие в заседании совета по делам УОБО.

На заседании совета по делам УОБО планируется обсудить социально-экономическое развитие Осинского района, ход весенне-полевых работ в Усть-Ордынском Бурятском округе и планы на 2017 год, состояние автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, а также проведение детского спортивного праздника «Сур-Харбан — 2017».

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