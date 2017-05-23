Правительство намерено перезагрузить процесс приватизации, — Гройсман

Кабинет министров Украины в рамках выполнения приоритетных задач развития государства планирует полностью перезапустить процесс приватизации, который последние 25 лет пробуксовывал по разным причинам. Об этом в эфире телеканала ICTV сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

«Мы внесем изменения в законодательство в парламент», — сказал Гройсман, подчеркнув при этом, что законодательная основа изменений уже подготовлена.

Он напомнил, что Украина имеет разный опыт разгосударствления, прежде всего негативный.

«Когда только начали приватизацию в 90-х годах — как её назвали? Прихватизация. Все помнят, как людям раздали какие-то бумажки, предприятия стали чьими-то, и все помнят, чем все закончилось. Что сейчас? Есть предприятия, на которых паразитируют. Что с ними делать? Продавать — через систему электронных торгов. Это будет шаг вперед впервые за 25 лет. Для чего так продаем? Чтобы предприниматель приобрел предприятие, создал новые рабочие места, завел технологии и начал производить национальный продукт», — сказал глава правительства.

Гройсман добавил, что сейчас большинство государственных предприятий убыточны.

«Но я еще не видел ни одного бедного директора», — добавил Премьер, подчеркнув, что ситуация будет меняться открыто и шаг за шагом.