Правительство намерено перезагрузить процесс приватизации, — Гройсман
Он напомнил, что Украина имеет разный опыт разгосударствления, прежде всего негативный.
Он напомнил, что Украина имеет разный опыт разгосударствления, прежде всего негативный.
Кабинет министров Украины в рамках выполнения приоритетных задач развития государства планирует полностью перезапустить процесс приватизации, который последние 25 лет пробуксовывал по разным причинам. Об этом в эфире телеканала ICTV сказал
«Мы внесем изменения в законодательство в парламент», — сказал Гройсман, подчеркнув при этом, что законодательная основа изменений уже подготовлена.
Он напомнил, что Украина имеет разный опыт разгосударствления, прежде всего негативный.
«Когда только начали приватизацию в 90-х годах — как её назвали? Прихватизация. Все помнят, как людям раздали
Гройсман добавил, что сейчас большинство государственных предприятий убыточны.
«Но я еще не видел ни одного бедного директора», — добавил Премьер, подчеркнув, что ситуация будет меняться открыто и шаг за шагом.