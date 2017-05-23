Самый богатый вице-мэр Владивостока — женщина
Елена Щеголева, курирующая ЗАГСы и культуру, задекларировала доходы в 14,4 млн рублей.
Елена Щеголева, курирующая ЗАГСы и культуру, задекларировала доходы в 14,4 млн рублей.
Владивосток, 23 мая, PrimaMedia.
Самым богатым
В собственности у Елены Щеголевой остался лишь земельный участок для дачного строительства площадью 1,6 тысяч кв. метров. А вот две квартиры (57,4 и 95,2 кв. метров) в декларации сейчас не фигурируют. Как уточнили в управление муниципальной службы и кадров администрации города Владивостока, сумма в 14,4 млн рублей — не опечатка, доход был получен от продажи имущества. Супруг
Екатерина Химич задекларировала 1,44 млн рублей дохода, квартиру (64 кв. метра) и доли в двух квартирах площадью побольше. Вторая половина
Декларированный годовой доход замглавы Натальи Зубовой составил 1,19 млн рублей, она владеет
Сергей Черкасов, осуществляющий общее руководство над управлениями охраны окружающей среды, содержания жилищного фонда и заведующий вопросами ТЭКа, задекларировал доход в размере 1,26 млн рублей и а/м Toyota Land Cruiser. В совместной собственности с супругой у него есть квартира (77,9 кв.метров). На жену
Заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский заработал 1,5 млн рублей, из имущества у него только а/м Lexus GX460. А участок (600 кв. метров) под строительство и жилой дом (285,2 кв. метра) записаны на жену. Живут супруги в 94-метровой квартире.
Что же касается других сотрудников подразделений администрации и муниципальных организации, то их доходы составляют в среднем от 900 тысяч до 1,6 млн рублей. Но есть и те, кто получает больше. Так, директор МКУ «Городские земли» Кирилл Спивак заработал в 2016 году более 6,35 млн рублей, заведующая д/с № 185 Жанна Седышева — 4,85 млн рублей, начальник
Настоящим латифундистом можно назвать заместителя начальника управления охраны окружающей среды и природопользования Антона Бибикова. При зарплате 5,5 млн рублей он владеет четырьмя участками общей площадью свыше175 тысяч кв. метров.
У директора школы № 43 в собственности Тамары Корябкиной в декларации значатся земельный участок (1,8 тысяч кв. метров), участок под кооперативным гаражом, гараж, жилой дом (31,9 кв. метров) и три квартиры (47,5, 42,1, 52,7 кв. метров). А замначальника отдела по распоряжению муниципальными земельными участками управления муниципальной собственности Ирина Харитонова владеет сразу четырьмя земельными участками, на ее мужа оформлено еще пять. А вот на замначальника управления градостроительства и архитектуры Петра Карпова оформлено целых 20 земельных участков.
А директору МБУ спортивной подготовки «Специализированная