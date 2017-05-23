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05:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Самый богатый вице-мэр Владивостока — женщина

Елена Щеголева, курирующая ЗАГСы и культуру, задекларировала доходы в 14,4 млн рублей.

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8
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Владивосток, 23 мая, PrimaMedia.

Самым богатым вице-мэром Владивостока по итогам декларационной компании стала Елена Щеголева, курирующая ЗАГСы и культуру. Она отчиталась о заработанных в 2016 году 14,4 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

В собственности у Елены Щеголевой остался лишь земельный участок для дачного строительства площадью 1,6 тысяч кв. метров. А вот две квартиры (57,4 и 95,2 кв. метров) в декларации сейчас не фигурируют. Как уточнили в управление муниципальной службы и кадров администрации города Владивостока, сумма в 14,4 млн рублей — не опечатка, доход был получен от продажи имущества. Супруг вице-мэра Щеголевой заработал 1,5 млн рублей, на него записаны квартира (56,7 кв.метров), земельный участок (1,4 тысячи кв. метров) и пикап Mitsubishi L200.

Екатерина Химич задекларировала 1,44 млн рублей дохода, квартиру (64 кв. метра) и доли в двух квартирах площадью побольше. Вторая половина вице-мэра заработал в 13 раз меньше супруги — всего 108 тысяч рублей. Автотранспорта в семье Химич нет.

Декларированный годовой доход замглавы Натальи Зубовой составил 1,19 млн рублей, она владеет садово-огородным участком (1000 кв. метров) и тремя квартирами (44, 66,5 и 93,5 кв. метров соответственно).

Вице-мэр Наталья Мальцева, вышедшая из декрета, заработала 961,9 тысяч рублей, ее супруг — 446,9 тысяч рублей. В совместной собственности у семьи есть квартира (53,3 кв. метров), на мужа оформлены машины Toyota Estima и ВАЗ 2106.

Сергей Черкасов, осуществляющий общее руководство над управлениями охраны окружающей среды, содержания жилищного фонда и заведующий вопросами ТЭКа, задекларировал доход в размере 1,26 млн рублей и а/м Toyota Land Cruiser. В совместной собственности с супругой у него есть квартира (77,9 кв.метров). На жену вице-мэра оформлены земельный участок (743 кв. метра), жилой дом (31,5 кв. метр), три квартиры (30,6; 35 и 61,9 кв. метров).

Заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский заработал 1,5 млн рублей, из имущества у него только а/м Lexus GX460. А участок (600 кв. метров) под строительство и жилой дом (285,2 кв. метра) записаны на жену. Живут супруги в 94-метровой квартире.

Что же касается других сотрудников подразделений администрации и муниципальных организации, то их доходы составляют в среднем от 900 тысяч до 1,6 млн рублей. Но есть и те, кто получает больше. Так, директор МКУ «Городские земли» Кирилл Спивак заработал в 2016 году более 6,35 млн рублей, заведующая д/с № 185 Жанна Седышева — 4,85 млн рублей, начальник информационно-аналитического отдела правового управления Марина Паламарчук — 3,1 млн рублей, главный специалист отдела определения поставщиков управления конкурентной политики и закупок Ольга Булочникова — 4,9 млн рублей, начальник управления по учету и распределению жилой площади Сергей Еремин — 5,2 млн рублей, главный специалист отдела учета и контроля жилой площади Алена Чупрова — 5,3 млн рублей, супруг у заведующей детсадом № 68 Татьяны Москаленко — 13,5 млн рублей.

Настоящим латифундистом можно назвать заместителя начальника управления охраны окружающей среды и природопользования Антона Бибикова. При зарплате 5,5 млн рублей он владеет четырьмя участками общей площадью свыше175 тысяч кв. метров.

У директора школы № 43 в собственности Тамары Корябкиной в декларации значатся земельный участок (1,8 тысяч кв. метров), участок под кооперативным гаражом, гараж, жилой дом (31,9 кв. метров) и три квартиры (47,5, 42,1, 52,7 кв. метров). А замначальника отдела по распоряжению муниципальными земельными участками управления муниципальной собственности Ирина Харитонова владеет сразу четырьмя земельными участками, на ее мужа оформлено еще пять. А вот на замначальника управления градостроительства и архитектуры Петра Карпова оформлено целых 20 земельных участков.

А директору МБУ спортивной подготовки «Специализированная детско-юношеская спортивная школа единоборств города Владивостока» Валерию Осокину нет равных по количеству автопарка: Suzuki Jimny, ВАЗ 2106, Honda Accord, Toyota Land Cruiser PradoVIN, Mazda Titan, прицеп и моторная лодка WinBoat 360RF.

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