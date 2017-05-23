Муниципальный этап гражданского форума стартовал в Хабаровском крае

В церемонии принял участие губернатор региона Вячеслав Шпорт, который подчеркнул ценность подобной работы, а также значимость взаимодействия представителей власти, некоммерческого сектора и инициативных жителей края.

«Решение многих вопросов невозможно без мобилизации гражданского общества. Энтузиазма общественникам и некоммерческим организациям не занимать, но им порой не хватает знаний, чтобы вести эту деятельность максимально эффективно, особенно в малых городах и сельских поселениях. Именно поэтому так важны подобные площадки здесь, на местах», — отметил Вячеслав Шпорт.