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06:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

О пикете против нас мы знаем только из СМИ — управление госконтроля Хабаровского края

В краевой властной структуре дежурно пообещали «рассмотреть конкретные вопросы и предложения».

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 мая, AmurMedia.

Управление государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края узнало о пикете против коррупционных проявлений в учреждении только из СМИ. Глава управления готов к диалогу с участниками пикета и журналистами, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе управления государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края.

Ранее агентство сообщало, что пикет с заявленной темой «Коррупционные проявления в управлении государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края» состоялся на Комсомольской площади. В пикетировании приняли участие около 200 жителей краевого центра, среди которых были неравнодушные граждане, а также представители сферы ЖКХ.

В ответ на просьбу прокомментировать обращение народа и.о.начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Александр Саласин дежурно сообщил, что о претензиях участников пикета к работе управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края на данный момент известно только из средств массовой информации.

— До настоящего времени обращения от участников пикета, в том числе от Виталия Сичкаря — руководитель ТСЖ «Благо», с перечисленными вопросами в управление не поступали, — сообщил Александр Саласин.

Напомним, редакции агентства за несколько дней до планируемого пикета стало известно, что о мероприятии в управлении знают и даже в какой-то степени готовятся к нему.

Кроме того, чиновник в очередной раз напомнил, что управление открыто к открытому конструктивному диалогу с участниками пикета и журналистами. — Рассмотрим конкретные вопросы и предложения. Каждый вопрос предметно разберем и примем решение, то есть по итогам встречи составим совместный протокол и отработаем его. Напомним, что результаты деятельности управления находятся в свободном доступе на сайте управления urgk.habkrai.ru, — уточнил Александр Саласин.

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