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06:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивосток и Харбин станут городами-побратимами

В нынешнем году проходят переговоры о подготовке к подписанию договора о побратимских отношениях между Владивостоком и Харбином, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинь подчеркнул, что Владивосток в последние годы стал весьма притягательным центром знакомства и разностороннего сотрудничества для туристов и бизнесменов Китая. Кстати, в прошлом году был установлен своеобразный рекорд, когда Владивосток посетили свыше 370 тысяч граждан Китая. Эти процессы продолжают динамично развиваться и в нынешнем году.

При этом серьезный интерес к активизации контактов в различных областях проявляют не только приграничные регионы Китая, но и юго-восточные мегаполисы Шанхай и Гуаньчжоу. В этой связи Янь Вэньбинь выразил готовность способствовать организации новых совместных проектов представителей его страны с Владивостоком.

В ходе встречи ее участники обсудили дополнительные возможности и перспективы дальнейшего развития плодотворного сотрудничества Владивостока и Китая, которые предоставляет работа в столице Приморья генерального консульства этой страны. Был отмечен и ряд существующих проблем, препятствующих наиболее полной реализации такого сотрудничества, с целью их разрешения — сообщает городская администрация.

Михаил Грач.

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