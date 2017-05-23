Владивосток и Харбин станут городами-побратимами
В нынешнем году проходят переговоры о подготовке к подписанию договора о побратимских отношениях между Владивостоком и Харбином, сообщает ИА «Дейта».
В нынешнем году проходят переговоры о подготовке к подписанию договора о побратимских отношениях между Владивостоком и Харбином, сообщает ИА «Дейта».
Генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинь подчеркнул, что Владивосток в последние годы стал весьма притягательным центром знакомства и разностороннего сотрудничества для туристов и бизнесменов Китая. Кстати, в прошлом году был установлен своеобразный рекорд, когда Владивосток посетили свыше 370 тысяч граждан Китая. Эти процессы продолжают динамично развиваться и в нынешнем году.
При этом серьезный интерес к активизации контактов в различных областях проявляют не только приграничные регионы Китая, но и
В ходе встречи ее участники обсудили дополнительные возможности и перспективы дальнейшего развития плодотворного сотрудничества Владивостока и Китая, которые предоставляет работа в столице Приморья генерального консульства этой страны. Был отмечен и ряд существующих проблем, препятствующих наиболее полной реализации такого сотрудничества, с целью их разрешения — сообщает городская администрация.
Михаил Грач.