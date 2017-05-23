Владивосток и Харбин станут городами-побратимами

Генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинь подчеркнул, что Владивосток в последние годы стал весьма притягательным центром знакомства и разностороннего сотрудничества для туристов и бизнесменов Китая. Кстати, в прошлом году был установлен своеобразный рекорд, когда Владивосток посетили свыше 370 тысяч граждан Китая. Эти процессы продолжают динамично развиваться и в нынешнем году.

При этом серьезный интерес к активизации контактов в различных областях проявляют не только приграничные регионы Китая, но и юго-восточные мегаполисы Шанхай и Гуаньчжоу. В этой связи Янь Вэньбинь выразил готовность способствовать организации новых совместных проектов представителей его страны с Владивостоком.

В ходе встречи ее участники обсудили дополнительные возможности и перспективы дальнейшего развития плодотворного сотрудничества Владивостока и Китая, которые предоставляет работа в столице Приморья генерального консульства этой страны. Был отмечен и ряд существующих проблем, препятствующих наиболее полной реализации такого сотрудничества, с целью их разрешения — сообщает городская администрация.

Михаил Грач.