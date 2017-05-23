Завтра в Омск прибудет господин Чэнь Лисинь из Маньчжурии

Завтра и послезавтра, 24—25 мая , Омскую область посетит делегация из Маньчжурии. Возглавлять её будет секретарь маньчжурского горкома Коммунистической партии Китая господин Чэнь Лисинь.

Как сообщает официальный портал «Омская губерния», китайская делегация встретится с руководством Омской области и посетит омские предприятия. Также гости из Маньчжурии побывают на выставке товаров, изготовленных в регионе.

В Омск уже не в первый раз приезжает делегация из Маньчжурии: между российским и китайским городами развивается двустороннее сотрудничество. Омская область успешно продаёт в Китай свою продукцию.