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08:47 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов для мигрантов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект об увеличении административных штрафов в случае неправильного оформления документов на проживание в России иностранцев и лиц без российского гражданства, сообщается на сайте кабмина.

Источник: РИА Новости
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«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в тексте документа.

Законопроект предлагает увеличить размеры административных штрафов для граждан — до 5 тысяч рублей (сейчас сумма составляет до 4 тысяч рублей), для должностных лиц — до 50 тысяч рублей (сейчас до 30 тысяч рублей), для юридических лиц — до 500 тысяч рублей (сейчас до 300 тысяч рублей).

Предлагаемая инициатива должна усовершенствовать законодательство в целях обеспечения национальной безопасности страны, отмечается в справке на сайте правительства.

Комментарии
5
Tavovic
Да не будут они штрафы платить , принудительные работы на вредных объектах отобьют желание возвращаться тайно в чужую страну.
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Толик Кирпа
Сам то чего не едешь? А по поводу понаехавших.....что бы ты делал без них....
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ПАХАН!!!
Не ужели умнеет Медведев ? Давно надо было так сделать и деньги от штрафа отдавать распределять пенсионерам что бы голову не ломали откуда деньги брать !
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