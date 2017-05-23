В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов для мигрантов

«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в тексте документа.

Законопроект предлагает увеличить размеры административных штрафов для граждан — до 5 тысяч рублей (сейчас сумма составляет до 4 тысяч рублей), для должностных лиц — до 50 тысяч рублей (сейчас до 30 тысяч рублей), для юридических лиц — до 500 тысяч рублей (сейчас до 300 тысяч рублей).

Предлагаемая инициатива должна усовершенствовать законодательство в целях обеспечения национальной безопасности страны, отмечается в справке на сайте правительства.