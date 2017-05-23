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07:51 (мск), источник: ДЕЙТА

﻿Фронтовая авиация получила пополнение на Дальнем Востоке

Очередная партия из нескольких фронтовых бомбардировщиков Су-34 поступила в авиачасть Восточного военного округа в Хабаровском крае. Об этом ИА «Дейта» сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В «Объединенной авиастроительной корпорации» уточнили, что 22 мая компания «Сухой» передала Министерству обороны РФ первую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова и направились к месту своей дислокации.

В настоящее время авиазавод работает с максимальной эффективностью. Действующий государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. Новые фронтовые бомбардировщики успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные и боевые характеристики.

«Экипажи новых Су-34 совершили перелет более 3.5 тысяч километров из Новосибирска до аэродрома постоянного базирования, произведя одну дозаправку на военном аэродроме “Домна” в Забайкальском крае. Уже в ближайшее время самолеты будут задействованы в летно-тактических учениях, которые состоятся в рамках летнего периода обучения» — говорится в сообщении пресс-службы военного округа.

По информации открытых источников, речь идет о четырех самолетах, которые поступили на вооружение 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродроме Хурба (близ Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край). В 2016 году эта часть уже получила 16 самолетов Су-34 — партиями по четыре самолета в течение года.

Блог bmpd уточняет, что с поставкой новых четырех Су-34 общее количество самолетов данного типа, переданных ВКС по контракту на 92 самолета 2012 года, достигло 58 единиц. С передачей ВКС России указанных четырех бомбардировщиков в 2017 году, общее количество Су-34, сданных по всем контрактам, включая семь опытных и предсерийных образцов, достигло 102 единиц. Таким образом, Су-34 стал первым «постсоветским» боевым самолетом, изготовленным для внутреннего заказчика в количестве более 100 единиц.

Улугбек Тимуридов.

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