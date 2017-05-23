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07:49 (мск), источник: Publika.md

Вячеслав Платон стал фигурантом ещё одного уголовного дела, которое уже передали в суд

Прокуроры отправили в суд уголовное дело, фигурантом которого вновь является Вячеслав Платон.

Источник: Publika.md

На этот раз прокуроры антикоррупции обвиняют его в попытке мошенничества в особо крупных размерах.

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По данным правоохранителей, в прошлом году рейдер № 1 в СНГ, управлявший через подставные лица тремя страховыми компаниями, разработал схему вывода со счетов предприятия в Румынии более 205 миллионов леев.

Два сообщника Платона по его указанию подготовили для этого в декабре 2016 года ряд фальшивых документов. Однако довести дело до конца обвиняемым не удалось. Их задержали. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.

Вячеслава Платона задержали в июле 2016 года в Киеве, после чего экстрадировали в Молдову по запросу Генеральной прокуратуры.

Ранее рейдера № 1 в СНГ приговорили к 18 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег.

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