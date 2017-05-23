Ирек Ялалов призвал чиновников пересесть на велосипеды
Мэр Уфы предложил властям районов внимательнее относиться к инфраструктуре города.
Мэр Уфы предложил властям районов внимательнее относиться к инфраструктуре города.
Уфимский
В первую очередь, речь идет о велодорожках, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, Ялалов попросил представителей силовых структур обеспечить безопасность во время велосипедного фестиваля.
— В ближайшее воскресенье, 28 мая, у нас пройдет фестиваль «I bike Ufa». Он впервые пройдет в формате фестиваля «Открытых улиц», когда весь центр перекрыт для машин и открыт для пешеходов и велосипедистов. Прошу МВД обратить особое внимание на безопасность этого мероприятия, — отметил Ялалов.
Въезд машин на территорию будет закрыт большегрузной техникой, дабы избежать случайный или целенаправленный въезд машин в толпу.