Ирек Ялалов призвал чиновников пересесть на велосипеды

Уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов обратился к администрациям районов города с предложением «прокатиться» по велодорожкам. Сегодня, 23 мая, на оперативном совещании в мэрии глава администрации призвал чиновников пересесть на велосипеды, чтобы проверить инфраструктуру.

В первую очередь, речь идет о велодорожках, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, Ялалов попросил представителей силовых структур обеспечить безопасность во время велосипедного фестиваля.

— В ближайшее воскресенье, 28 мая, у нас пройдет фестиваль «I bike Ufa». Он впервые пройдет в формате фестиваля «Открытых улиц», когда весь центр перекрыт для машин и открыт для пешеходов и велосипедистов. Прошу МВД обратить особое внимание на безопасность этого мероприятия, — отметил Ялалов.

Въезд машин на территорию будет закрыт большегрузной техникой, дабы избежать случайный или целенаправленный въезд машин в толпу.