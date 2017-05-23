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08:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ассоциацию озерных регионов из 20-ти стран планируют создать в Иркутске

Подписание меморандума планируется на Байкальском экологическом водном форуме.

Источник: IrkutskMedia.ru

Меморандум о создании Ассоциации озерных регионов подпишут в рамках Байкальского экологического водного форума, который пройдет в сентябре этого года. Планируется, что на первом этапе в организацию могут войти 20 стран. Природоохранным и научно-просветительским центром предлагается сделать Иркутск. Об этом сообщает ИА IrkutskМеdia со ссылкой на правительство Иркутской области.

По словам руководителя общественного фонда поддержки образования, науки, культуры и искусства «Содействие» Александра Тимченко, под эгидой ассоциации планируется объединить территории постсоветского пространства, где находятся такие озера как Балхаш, Иссык-Куль, Севан.

«Предварительное согласие вступить в ассоциацию дали Швейцария, Финляндия. Природоохранным и научно-просветительским центром предлагается сделать Иркутск. Основной задачей ассоциации станет сотрудничество в изучении и решении проблем крупных озер на Евразийском пространстве», — отметил Александр Тимченко.

Также он сообщил, что в рамках подготовки к Байкальскому экологическому водному форуму, в апреле стартовала международная акция «Байкал объединяет озера мира». Экспедиция ветеранов-полярников на ледовой дрейфующей станции «Барнео» «поделилась» байкальской водой с водами Северного Ледовитого океана. Далее предполагается сделать это на всех великих озерах планеты и завершить марафон на подледном озере в Антарктиде. Везде в местах, где Байкал будет делиться своей частичкой, организаторы намерены производить забор проб воды других водоемов, и к началу форума в Иркутске образуется целая коллекция таких проб.

Кроме того, на совещании был представлен сайт с доменным именем baikal-forum.com, который в настоящее время проходит тестирование, а также эскизы символики водного форума. Один из логотипов решено сделать эмблемой движения «Поколение ЭКО».

По словам министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, презентовать идею создания такого проекта делегация Иркутской области планирует на седьмом Невском международном экологическом конгрессе, который состоится в Санкт-Петербурге 25 — 26 мая. Конгресс будет проходить под девизом «Экологическое просвещение — чистая страна». Идея создания движения «Поколение ЭКО» как раз подразумевает формирование нового экологического мышления и культуры у подрастающего поколения. Жители Иркутска намерены предложить сделать это движение общероссийским.

Напомним, лучшие проекты международного молодежного форума «Байкал» будут представлены на международном экологическом водном форуме, который пройдет в Иркутске с 15 по 17 сентября текущего года. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко на первом заседании рабочей группы по подготовке и проведению форума «Байкал».

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