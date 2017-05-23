Ассоциацию озерных регионов из 20-ти стран планируют создать в Иркутске
Подписание меморандума планируется на Байкальском экологическом водном форуме.
Подписание меморандума планируется на Байкальском экологическом водном форуме.
Меморандум о создании Ассоциации озерных регионов подпишут в рамках Байкальского экологического водного форума, который пройдет в сентябре этого года. Планируется, что на первом этапе в организацию могут войти 20 стран. Природоохранным и
По словам руководителя общественного фонда поддержки образования, науки, культуры и искусства «Содействие» Александра Тимченко, под эгидой ассоциации планируется объединить территории постсоветского пространства, где находятся такие озера как Балхаш,
«Предварительное согласие вступить в ассоциацию дали Швейцария, Финляндия. Природоохранным и
Также он сообщил, что в рамках подготовки к Байкальскому экологическому водному форуму, в апреле стартовала международная акция «Байкал объединяет озера мира». Экспедиция
Кроме того, на совещании был представлен сайт с доменным именем
По словам министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, презентовать идею создания такого проекта делегация Иркутской области планирует на седьмом Невском международном экологическом конгрессе, который состоится в
Напомним, лучшие проекты международного молодежного форума «Байкал» будут представлены на международном экологическом водном форуме, который пройдет в Иркутске с 15 по 17 сентября текущего года. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко на первом заседании рабочей группы по подготовке и проведению форума «Байкал».