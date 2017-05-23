Власти Уфы создали интерактивную карту незаконных свалок города

В мэрию Уфы продолжают поступать многочисленные жалобы на несанкционированные свалки. Горы мусора появляются как в частном секторе, так и во дворах многоквартирных домов. Сегодня, 23 мая, ситуацию прокомментировал мэр Уфы Ирек Ялалов.

— Городские службы убирают этот мусор, но он появляется снова и снова. Что ж, значит будем объяснять тем, кто создает эти свалки, и наказывать, — заявил сити-менеджер на оперативном совещании.

Специально для этого власти Уфы создали интерактивную «Экологическую карту». Отныне каждый житель города может отметить на ней свалку, добавить фотографию и, желательно, снимок машины, которая вываливает мусор.