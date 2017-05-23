Власти Уфы создали интерактивную карту незаконных свалок города
Отныне каждый житель города может сообщить о горах мусора через интернет.
Отныне каждый житель города может сообщить о горах мусора через интернет.
В мэрию Уфы продолжают поступать многочисленные жалобы на несанкционированные свалки. Горы мусора появляются как в частном секторе, так и во дворах многоквартирных домов. Сегодня, 23 мая, ситуацию прокомментировал мэр Уфы Ирек Ялалов.
— Городские службы убирают этот мусор, но он появляется снова и снова. Что ж, значит будем объяснять тем, кто создает эти свалки, и наказывать, — заявил
Специально для этого власти Уфы создали интерактивную «Экологическую карту». Отныне каждый житель города может отметить на ней свалку, добавить фотографию и, желательно, снимок машины, которая вываливает мусор.