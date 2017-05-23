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08:54 (мск), источник: Комсомольская правда

«Ланд Крузер» и «Запорожец»: на чем ездят чиновники Башкирии

Первые лица республики отчитались о доходах.

Вслед за Рустэмом Хамитовым о своих доходах отчитались и другие крупные чиновники Башкирии. Вечером в минувшую пятницу, когда уфимцы отправились на дачи, забыв об интернете, свои декларации опубликовали сотрудники администрации главы, правительства и столичной мэрии.

У СЕМЬИ МЭРА — ДВЕ «ТОЙОТЫ» И ГАРАЖ.

Этой зимой Ирека Ялалова не критиковал только ленивый — всему виной бесконечные снегопады и проблемы с уборкой улиц. В интернете даже петиции подписывали с требованием лишить сити-менеджера зарплаты. Поэтому отчета о доходах мэра горожане ждали с нетерпением.

За год Ирек Ялалов заработал 4 миллиона 850 тысяч рублей. И это, похоже, только зарплата: недвижимость мэр не продавал. Супруга сити-менеджера внесла в семейный бюджет 684 тысячи рублей, а так же отчиталась за два автомобиля — «Тойоту Прада» и «Тойоту РАВ4».

Земли и квартир у сити-менеджера не так уж и мало. Судя по документам, чета Ялаловых владеет квартирой в 114 квадратов, долей в квартире площадью 146 квадратных метров, а также земельным участков на 2 398 квадратов и жилым домом в 611 квадратных метров.

А вот заместители мэра внушительным доходом похвастать не могут. Сынтимир Баязитов заработал за год чуть больше 2 миллионов рублей, примерно столько же на счету Илгиза Насыртдинова, Салавата Хусаинова и Ильдара Хасанова (в 2016 году он еще занимал пост вице-мэра).

В АДМИНИСТРАЦИИ ХАМИТОВА ЕЗДЯТ НА «КРУЗАКАХ» И «ЗАПОРОЖЦАХ».

Самым богатым сотрудником дома Белого дома стал заместитель руководителя администрации Максим Михайлов. Чиновник за год заработал 9 миллионов 235 тысяч рублей, при этом большую часть средств замглавы получил от продажи квартиры. Ездит Михайлов на «Форде Эксплорер», из недвижимости в собственности сотрудника — квартира площадью 122 квадрата и одно машиноместо.

Руководитель администрации Владимир Нагорный за год заработал 5 миллионов 741 тысячу рублей, и тоже за счет продажи недвижимости. Собственного автомобиля у Нагорного нет, зато его супруга владеет «Тойотой Ланд Крузер» и «Мицубиси». Кроме того, в списке задекларированного имущества у четы Нагорных — две квартиры и жилой дом.

Весьма необычный гараж у супруги другого заместителя Нагорного — Рамила Дильмухаметова. Согласно ведомости, у самого чиновника машины нет, зато его жена передвигается на «Запорожце» 968-й модели. Ну, или — по настроению — на «Лэнд Ровер Фриландер», который также записан на нее. Заработал Дильмухаметов 3 миллиона 313 тысяч рублей, его супруга — 624 тысячи.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР БАШКИРИИ ЗА ГОД ЗАРАБОТАЛ 11 МИЛЛИОНОВ.

С первого взгляда декларация кабинета министров Башкирии выглядит скромнее. Дорогих автомобилей почти ни у кого нет, в графе «Недвижимость», как правило, одна квартира, в которой чиновник и живет.

Исключением из правил стал, пожалуй, Марат Магадеев. Президент футбольного клуба «Уфа», отвечающий в правительстве за чрезвычайные ситуации, за 2016 год заработал 11 миллионов 136 тысяч рублей. С другой стороны, в собственности у Магадеева нет ни машин, ни жилья. «Тойота Хайлендер» записана на супругу, также как и жилой дом на 344 квадратных метра.

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов владеет квартирой в 67 квадратов и гаражным боксом. Живет семья второго по значимости регионального чиновника в квартире площадью 123 метра. Заработал Марданов 4 миллиона 434 тысячи, ездит премьер-министр на «Пежо 4007».

Вице-премьер Фархад Самедов за год заработал 7 миллионов 587 тысяч рублей. Ездить семья Самедовых предпочитает на спортивных машинах — на чиновника записан «Порше 911 Турбо С», на его супругу — «Кайен Турбо».

Доходы остальных заместителей Марданова не превышают рубеж в 5 миллионов рублей.

САМЫЙ БОГАТЫЙ ДЕПУТАТ КУРУЛТАЯ ЗАРАБОТАЛ 205 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

В региональном парламенте цифры, конечно, совсем другие. Депутаты имеют право заниматься бизнесом. Судя по многочисленным комментариям в соцсетях, их доходы людей мало интересуют — деньги-то они получают не от государства.

Тем не менее, самым богатым депутатом регионального парламента стал Ахмет Ишмухаметов. За 2016 год бизнесмен заработал 205 миллионов рублей, в собственности генерального директора компании «Ойл-Сервис» — несколько квартир и домов.

Спикер курултая Константин Толкачев заработал 5 миллионов рублей — это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. Его супруга задекларировала 648 тысяч рублей. У самого председателя Госсобрания нет автомобилей, а вот его жена не боится ездить на снегоходе BRP SKI-DOO SKANDIK.

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