«Ланд Крузер» и «Запорожец»: на чем ездят чиновники Башкирии
Первые лица республики отчитались о доходах.
Первые лица республики отчитались о доходах.
Вслед за Рустэмом Хамитовым о своих доходах отчитались и другие крупные чиновники Башкирии. Вечером в минувшую пятницу, когда уфимцы отправились на дачи, забыв об интернете, свои декларации опубликовали сотрудники администрации главы, правительства и столичной мэрии.
У СЕМЬИ МЭРА — ДВЕ «ТОЙОТЫ» И ГАРАЖ.
Этой зимой Ирека Ялалова не критиковал только ленивый — всему виной бесконечные снегопады и проблемы с уборкой улиц. В интернете даже петиции подписывали с требованием лишить
За год Ирек Ялалов заработал 4 миллиона 850 тысяч рублей. И это, похоже, только зарплата: недвижимость мэр не продавал. Супруга
Земли и квартир у
А вот заместители мэра внушительным доходом похвастать не могут. Сынтимир Баязитов заработал за год чуть больше 2 миллионов рублей, примерно столько же на счету Илгиза Насыртдинова, Салавата Хусаинова и Ильдара Хасанова (в 2016 году он еще занимал пост вице-мэра).
В АДМИНИСТРАЦИИ ХАМИТОВА ЕЗДЯТ НА «КРУЗАКАХ» И «ЗАПОРОЖЦАХ».
Самым богатым сотрудником дома Белого дома стал заместитель руководителя администрации Максим Михайлов. Чиновник за год заработал 9 миллионов 235 тысяч рублей, при этом большую часть средств замглавы получил от продажи квартиры. Ездит Михайлов на «Форде Эксплорер», из недвижимости в собственности сотрудника — квартира площадью 122 квадрата и одно машиноместо.
Руководитель администрации Владимир Нагорный за год заработал 5 миллионов 741 тысячу рублей, и тоже за счет продажи недвижимости. Собственного автомобиля у Нагорного нет, зато его супруга владеет «Тойотой Ланд Крузер» и «Мицубиси». Кроме того, в списке задекларированного имущества у четы Нагорных — две квартиры и жилой дом.
Весьма необычный гараж у супруги другого заместителя Нагорного — Рамила Дильмухаметова. Согласно ведомости, у самого чиновника машины нет, зато его жена передвигается на «Запорожце» 968-й модели. Ну, или — по настроению — на «Лэнд Ровер Фриландер», который также записан на нее. Заработал Дильмухаметов 3 миллиона 313 тысяч рублей, его супруга — 624 тысячи.
С первого взгляда декларация кабинета министров Башкирии выглядит скромнее. Дорогих автомобилей почти ни у кого нет, в графе «Недвижимость», как правило, одна квартира, в которой чиновник и живет.
Исключением из правил стал, пожалуй, Марат Магадеев. Президент футбольного клуба «Уфа», отвечающий в правительстве за чрезвычайные ситуации, за 2016 год заработал 11 миллионов 136 тысяч рублей. С другой стороны, в собственности у Магадеева нет ни машин, ни жилья. «Тойота Хайлендер» записана на супругу, также как и жилой дом на 344 квадратных метра.
Доходы остальных заместителей Марданова не превышают рубеж в 5 миллионов рублей.
САМЫЙ БОГАТЫЙ ДЕПУТАТ КУРУЛТАЯ ЗАРАБОТАЛ 205 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
В региональном парламенте цифры, конечно, совсем другие. Депутаты имеют право заниматься бизнесом. Судя по многочисленным комментариям в соцсетях, их доходы людей мало интересуют —
Тем не менее, самым богатым депутатом регионального парламента стал Ахмет Ишмухаметов. За 2016 год бизнесмен заработал 205 миллионов рублей, в собственности генерального директора компании «Ойл-Сервис» — несколько квартир и домов.
Спикер курултая Константин Толкачев заработал 5 миллионов рублей — это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. Его супруга задекларировала 648 тысяч рублей. У самого председателя Госсобрания нет автомобилей, а вот его жена не боится ездить на снегоходе BRP