Кабмин решил ликвидировать Госсанэпидслужбу
Правительство одобрило решение о ликвидации Госсанэпидслужбы.
Правительство одобрило решение о ликвидации Госсанэпидслужбы.
Кабинет министров Украины отменил решение о реорганизации Государственной
В частности, правительство во исполнение постановления Киевского апелляционного административного суда от 8 февраля 2016 года отменило решение о реорганизации Госсанэпидслужбы путем ее присоединения к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
«Ликвидировать Государственную
В то же время на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей возложены задачи и функции по реализации государственной политики в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и по осуществлению контроля (надзора) за соблюдением требований санитарного законодательства (кроме функций по реализации государственной политики в сфере эпидемиологического надзора (наблюдения) и в сфере гигиены труда и функций по осуществлению дозиметрического контроля рабочих мест и доз облучения работников). Также Кабмин постановил образовать комиссию по ликвидации Государственной
«Утвердить председателем комиссии главу Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Лапу Владимира Ивановича», — отмечается в документе.