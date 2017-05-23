Кабмин решил ликвидировать Госсанэпидслужбу

Кабинет министров Украины отменил решение о реорганизации Государственной санитарно-эпидемиологической службы путем ее присоединения к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и принял решение о ее ликвидации. Соответствующее постановление от 29 марта 2017 г. № 348 опубликовано на Правительственном портале.

В частности, правительство во исполнение постановления Киевского апелляционного административного суда от 8 февраля 2016 года отменило решение о реорганизации Госсанэпидслужбы путем ее присоединения к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«Ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу», — говорится в документе.

В то же время на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей возложены задачи и функции по реализации государственной политики в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и по осуществлению контроля (надзора) за соблюдением требований санитарного законодательства (кроме функций по реализации государственной политики в сфере эпидемиологического надзора (наблюдения) и в сфере гигиены труда и функций по осуществлению дозиметрического контроля рабочих мест и доз облучения работников). Также Кабмин постановил образовать комиссию по ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

«Утвердить председателем комиссии главу Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Лапу Владимира Ивановича», — отмечается в документе.